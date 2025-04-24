Un error en la plataforma del SAT está provocando que personas físicas que tributan por arrendamiento y honorarios paguen ISR de más. El sistema suma todos los CFDI sin distinguir el régimen, gener...

Un error en la plataforma del SAT está provocando que personas físicas que tributan por arrendamiento y honorarios paguen ISR de más. El sistema suma todos los CFDI sin distinguir el régimen, generando una base duplicada. Mientras la autoridad no corrige el fallo, los contribuyentes están optando por presentar dos declaraciones mensuales separadas. Te contamos cómo evitar pagar de más y qué acciones tomar. Si eres persona física con ingresos por honorarios y arrendamiento, esto te interesa (y mucho). Un error técnico en la plataforma del SAT está haciendo que al momento de presentar la declaración mensual del ISR, se dupliquen tus ingresos acumulables. Según reporta la consultora Fiscalia, el sistema no distingue entre los distintos regímenes fiscales al sumar las facturas emitidas. Así, cuando entras a declarar tus ingresos por arrendamiento, el sistema jala también las facturas por honorarios… ¡como si fueran lo mismo! ¿El resultado? El cálculo del ISR se infla y terminas pagando impuestos sobre dinero que no ganaste.

¿Qué está pasando exactamente?

⁠El SAT está sumando todas tus facturas (CFDI) sin separar si corresponden a arrendamiento o a honorarios.

está sumando todas tus facturas (CFDI) sin separar si corresponden a arrendamiento o a honorarios. ⁠Eso hace que al declarar uno de los regímenes, te cuente ingresos del otro también.

⁠Esto duplica la base gravable y te cobra ISR de más.

de más. ⁠Aunque el error ha sido reportado, la autoridad no lo ha corregido.

¿Qué están haciendo los contribuyentes?

Ante la falta de respuesta, muchos han optado por una solución práctica:

⁠Primera declaración: Seleccionan solo el régimen de honorarios y presentan su ISR (y, si aplica, IVA). ⁠Segunda declaración: Seleccionan solo el régimen de arrendamiento, para que el sistema solo jale las facturas correctas.

Sí, es una solución algo artesanal, pero funciona. Eso sí, implica una carga adicional de trabajo y riesgos si no se hace bien.

¿Qué consecuencias tiene esto?

⁠Puedes pagar de más sin darte cuenta.

⁠Si no tienes asesoría, es fácil caer en errores.

⁠Estás en riesgo de multas o auditorías por declaraciones mal hechas ( aunque el error sea del SAT ).

). ⁠Es una falla que viola el principio de proporcionalidad tributaria.

¿Qué puedes hacer?

⁠Verifica tus ingresos antes de declarar. Asegúrate que los CFDI correspondan al régimen correcto. ⁠Haz dos declaraciones normales, una por cada régimen, si estás en ambos. ⁠Guarda evidencia: Capturas de pantalla y acuses pueden ayudarte si hay una revisión. ⁠Busca ayuda profesional. Un contador puede evitar que cometas errores caros. ⁠Levanta un caso en el SAT. Deja constancia de que el problema es del sistema.

Urge respuesta del SAT

Los plazos para la declaración mensual están corriendo y el SAT aún no se ha pronunciado oficialmente. Se le pide que: