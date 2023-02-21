La devolución de IVA registró 809 mil 761 millones de pesos, de acuerdo con la autoridad tributaria El Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió 1 billón 90 millones de impuestos a los contribuyentes en 2022, lo que representó un 30.5 por ciento respecto a lo regresado el año anterior. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) encabezó la devoluciones con 809 mil 761 millones de pesos, un aumento 16 por ciento respecto a 2021. En su Informe Tributario y de Gestión del último trimestre de 2022, la autoridad tributaria informó que el retorno a los contribuyentes de Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuyó 11.6 por ciento, pues sumó 49 mil 437 millones de pesos. En tanto, la devolución por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) fue de 139 mil 450 millones de pesos.

Recaudación por RESICO

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que inició operaciones en 2022 registró una recaudación de 28,842 millones de pesos durante el año pasado, según el Informe del fisco mexicano. Las personas morales en el RESICO dieron al SAT 16,091 millones de pesos de ISR mientras que las personas físicas reportaron 12,751 millones de pesos del mismo impuesto. El nuevo régimen sumó un total de 2 millones 877,729 contribuyentes de los cuales 2.6 millones son personas físicas y 186,348 son personas morales.