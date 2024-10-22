En México, la gestión de bienes digitales tras el fallecimiento de una persona es un tema reciente, pero de creciente importancia. Descubre cómo puedes proteger tus activos digitales, como criptomo...

En México, la gestión de bienes digitales tras el fallecimiento de una persona es un tema reciente, pero de creciente importancia. Descubre cómo puedes proteger tus activos digitales, como criptomonedas, cuentas de redes sociales y correos electrónicos, en un testamento digital.

El testamento digital es una figura novedosa en México, surgida de la creciente necesidad de gestionar los bienes y derechos digitales después del fallecimiento de una persona. Hoy en día, acumulamos activos en el mundo digital, como redes sociales, correos electrónicos, archivos en la nube, criptomonedas o licencias de software, y es crucial prever qué sucederá con ellos cuando ya no estemos.

En agosto de 2021, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México reformas al Código Civil de la CDMX, que incluyen la posibilidad de incorporar bienes y derechos digitales en un testamento.

¿Qué son los bienes o derechos digitales?

Roberto Iván Colín Mosqueda, miembro de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explica que los bienes digitales incluyen cuentas de correo electrónico, sitios web, dominios, imágenes, fotografías, videos, claves de acceso, contraseñas de cuentas bancarias y aplicaciones, entre otros. Estos activos pueden dejarse en herencia a través de un testamento, de la misma manera que los bienes físicos.

¿Qué se necesita para hacer un testamento digital?

Al igual que con los bienes tangibles, como una casa o un coche, los bienes digitales deben estar registrados a nombre del titular para que puedan ser incluidos en el testamento. Si no eres el propietario de los derechos de uso de esos bienes, no podrán ser transferidos a los herederos.

Si un testamento no incluye los bienes digitales, el albacea tendrá que solicitar la cancelación de estos activos, dependiendo de cada caso específico.