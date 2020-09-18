Esta es una de las propuestas del poder ejecutivo que más revuelo ha causado. Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal en la Miscelánea Fiscal está relacionado con la verific...

Esta es una de las propuestas del poder ejecutivo que más revuelo ha causado. Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal en la Miscelánea Fiscal está relacionado con la verificación de datos de identidad. Con dicho cambio quieren que la autoridad fiscal use los datos biométricos que tiene en su poder, para ofrecer un servicio de verificación de identidad.

¿Qué son los datos biométricos?

Como parte del proceso de acreditación de identidad, en la entrega del certificado de firma electrónica avanzada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaba la información biométrica de las personas: huellas dactilares, iris y rostro. Estos elementos son biológicamente intransferibles y permiten, a través de la comparación, dar certeza de la identidad. La propuesta de Miscelánea Fiscal para 2021 indica que el SAT cuenta con los siguientes registros:

Más de 100 millones de huellas dactilares.

Más de 20 millones de iris.

Más de 15 millones de rostros.

De acuerdo con el documento, la información fue recabada bajo los estándares biométricos establecidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés).

El SAT estaría otorgando el servicio de verificación de la identidad

El ejecutivo federal explicó que estos datos permiten una comparación automatizada con huellas recabadas por otros entes públicos o privados, que cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria para el procesamiento y petición automatizada de confirmación de identidad. En respuesta, el SAT estaría otorgando el servicio de verificación de la identidad de los usuarios emitiendo una respuesta binaria (si/no) ante la validación de identidad biométrica requerida por el solicitante. En el proceso antes descrito, el SAT no expondría en ningún momento ningún dato personal proporcionado por el ciudadano. Esto se debe a que la validación será a partir de los elementos que sean enviados, y emitirá sólo la respuesta de la coincidencia o no de la información biométrica. Este servicio sólo sería prestado a los particulares que determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales. Para implementar dicho servicio, como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone modificar el último párrafo del artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación (CFF), para incorporar en dicho precepto legal el servicio de verificación de identidad de los usuarios.

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