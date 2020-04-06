El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a una rápida devolución de IVA a los contribuyentes. Durante su quinto informe trimestral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a las personas físicas y morales se hará de la manera más rápida posible. Esta medida ayudará a combatir la crisis económica causada por el coronavirus. De acuerdo con AMLO, la decisión se tomó, en parte, porque fue solicitada por el sector empresarial. En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dijo la semana pasada que el SAT trabaja actualmente en una forma de devolver los saldos a favor en tres días. Esta rápida devolución de IVA solamente estará disponible para quienes presenten su declaración anual en abril. Por otro lado, AMLO también se comprometió a no crear ni aumentar impuestos. Para lograrlo, se utilizarán los fondos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos. Por último, el presidente dijo que tampoco aumentará la deuda pública. Dijo que se están tomando todas las medidas para cumplir este objetivo:

Aprovecho para decir que aún con la depreciación del peso estimada en 23 por ciento en lo que va de nuestro gobierno por esta crisis del coronavirus y los efectos en la economía mundial. A pesar de todo estamos haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. aquí recuerdo que en el tiempo que llevamos en el gobierno no hemos aumentado la deuda pública en términos reales.

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