No esperes 40 días. Consulta status de tu devolución SAT desde ahora. Presentaste declaración anual 2025. Esperaste días. Ahora necesitas saber: ¿qué pasó con mi devolución? SAT tiene sistema para ...

No esperes 40 días. Consulta status de tu devolución SAT desde ahora. Presentaste declaración anual 2025. Esperaste días. Ahora necesitas saber: ¿qué pasó con mi devolución? SAT tiene sistema para consultarlo. No es complicado. Pero necesitas saber exactamente dónde entrar y qué mirar. Plazo de respuesta: 40 días hábiles. Pero no esperes 40. Puedes consultar estado desde ahora. Sistema actualiza constantemente. Si tienes devolución aprobada: no esperes más. Si rechazada: necesitas actuar rápido. Si en proceso: sabes que está siendo revisada.

Los 7 pasos exactos para ver tu devolución (guía paso a paso)

¿Cómo saber si SAT aprobó tu devolución? Entra al sistema. Consulta. Listo. Parece simple. Pero hay que hacerlo en orden exacto o te pierdes. Aquí van los 7 pasos. Síguelos en orden. No saltees ninguno. PASO 1: Abre www.sat.gob.mx Es la página principal del SAT. Desde cualquier navegador (Chrome, Firefox, Edge). Ingresa tus credenciales (RFC, contraseña). PASO 2: Busca "Trámites y servicios" En página principal: mira menú superior. Busca opción que diga "Trámites y servicios". Haz clic. PASO 3: Selecciona "Más trámites y servicios" Después de paso 2: aparecen submenús. Busca "Más trámites y servicios". Ese es el siguiente paso. Haz clic. PASO 4: Ve a "Constancias, devoluciones y notificaciones" Sistema muestra listado de opciones. Busca específicamente: "Constancias, devoluciones y notificaciones". Haz clic en esa sección. PASO 5: Dentro de esa sección, selecciona "Devoluciones y compensaciones" Dentro de "Constancias...": hay subsecciones. Una dice "Devoluciones y compensaciones". Esa es la que necesitas. Haz clic. PASO 6: Entra a "Estado de tu devolución" Sistema te muestra opciones. Busca que diga "Estado de tu devolución". O a veces dice "Consultar estado de devolución". Haz clic. Sistema te redirige a Buzón Tributario. PASO 7: Selecciona año 2025 y revisa estatus Ya estás en Buzón Tributario. Sistema pregunta: ¿qué año quieres consultar? Selecciona 2025. Debajo: aparece tu devolución con estatus. Eso es todo. Siete pasos. Desde ahora puedes consultar cuando quieras.

¿Qué significan los tres estatus posibles?

EN PROCESO. SAT está revisando. Dentro de 40 días hábiles te da respuesta. Espera. Revisa regularmente. Cada 5-7 días vuelve a consultar. ACEPTADA. SAT autorizó devolución. Dinero se deposita en CLABE que indicaste. Puede tardar días adicionales en caer a tu cuenta bancaria. RECHAZADA. SAT rechazó devolución. Mensaje indica por qué. Ejemplo: "CLABE no coincide". O "Falta e.firma". O "Datos inconsistentes". Sistema explica causa exacta. Si rechazada: lees la causa. Corriges el error (si es posible). Presentas declaración complementaria. Vuelves a solicitar devolución.

Errores frecuentes que causan rechazo

Error 1: CLABE incorrecta. Escribiste número de cuenta equivocado. O CLABE no corresponde a ti (es de otra persona). Solución: corriges CLABE en declaración complementaria. Error 2: Falta e.firma cuando debía tener. Devolución era > $150,000. Obligatorio e.firma. Presentaste con contraseña. Rechazado. Solución: presenta con e.firma. Error 3: Datos inconsistentes. Monto en declaración no coincide con cálculo de SAT. O ingresos reportados difieren de retenciones. Solución: revisar datos, presentar complementaria con datos corregidos. Error 4: No elegiste "devolución". En declaración hay opción: devolución vs compensación. Si elegiste compensación por error: devolución rechazada. Solución: complementaria indicando cambio a devolución. Error 5: Presentaste fuera de plazo. Después del 31 julio 2026: devolución automática no aplica. Solución: solicitar devolución manual vía FED.

¿Cuánto tiempo tarda realmente?

SAT dice: 40 días hábiles. Significa: 8 semanas de días laborables. Sin contar fines de semana ni festivos. En realidad: algunos casos se resuelven en 20 días. Otros en 60. Depende de saturación del sistema y si hay inconsistencias. Mejor práctica: después de 30 días, comienza a revisar estado regularmente. Cada 3-4 días. Así sabes si está en proceso o ya se resolvió.

¿Qué hacer mientras esperas respuesta?

Uno: no presents otra devolución. Sistema ve múltiples solicitudes. Puede generar confusión. Espera a que resuelva la primera. Dos: mantén datos actualizados. Si dirección cambió, CFDI cambió, RFC cambió: actualiza en SAT. Información desactualizada puede retrasar resolución. Tres: revisa buzón tributario frecuentemente. SAT notifica avances. No todos reciben notificación por email. Mejor revisar directamente en buzón. Cuatro: documenta todo. Si presentaste por primera vez: guarda comprobante. Número de referencia. Fecha. Por si necesitas aclaración después.

¿Qué hacer si rechazaron tu devolución?

No es fin del mundo. Rechazos suelen ser por detalles corregibles. Uno: Lee causa del rechazo con detalle. SAT especifica qué está mal. Dos: Identifica el error. CLABE, e.firma, datos inconsistentes, etc. Tres: Corriges en declaración complementaria. Sistema permite enmendar errores. Cuatro: Vuelves a solicitar devolución. Si plazo aún está vigente (antes de 31 julio): devolución automática. Si plazo pasó: solicitas manual vía FED. Si error no es corregible (porque ya pasó plazo o porque es error de cálculo): opción es solicitar devolución manual vía FED. Tarda más pero es posible.

Cuándo consultar tu status (calendario recomendado)

No esperes 40 días para consultar. Puedes hacerlo desde ya. Sistema se actualiza constantemente. Recomendación: si presentaste hace 5 días: ya puedes consultar. Probablemente esté en proceso. Pero sabrás que está siendo revisado. Después de 20 días: consulta cada 3 días. A veces resuelven más rápido de lo esperado. Después de 30 días: consulta diariamente si es posible. Si llega a 40 y sigue en proceso: contacta a SAT. Puede haber retraso. Si en algún momento ves RECHAZADA: no esperes más. Entra inmediatamente a los detalles. Ve por qué rechazó. Y actúa rápido para corregir.

Resumen rápido: dónde ver tu devolución

Entra a www.sat.gob.mx. Trámites y servicios > Más trámites y servicios. Constancias, devoluciones y notificaciones > Devoluciones y compensaciones. Estado de tu devolución > Buzón Tributario. Año 2025 > Revisa estatus. Estatus puede ser: EN PROCESO, ACEPTADA, o RECHAZADA. Si EN PROCESO: espera, consulta cada 3-4 días. Si ACEPTADA: dinero se deposita en CLABE que indicaste. Si RECHAZADA: lee causa, corrige en complementaria, vuelve a solicitar.