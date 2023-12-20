Faltan reglas para establecer procedimientos, de tal manera que a los trabajadores que ganan el salario mínimo, sólo se les retenga por el excedente del salario mínimo, señalan expertos En México existe un problema para los trabajadores que ganan el salario mínimo y que reciben alguna otra percepción. Esto se debe a que se les debe retener el Impuesto sobre la Renta (ISR) y eso hace que sus ingresos disminuyan. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debería emitir reglas para resolver el problema para los trabajadores que ganan el salario mínimo y que reciben otra percepción. En entrevista con El Contribuyente, la especialista dijo que la autoridad fiscal debería emitir reglas para establecer procedimientos, de tal manera que a los trabajadores que ganan el salario mínimo, sólo se les retenga por el excedente del salario mínimo. Ríos Hernández recordó que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) está exenta de ISR por un monto equivalente a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es decir, aproximadamente 1,550 pesos. Así que si una persona recibe 5,000 pesos de PTU, no pagaría ISR aproximadamente por 1,550 pesos, y sólo pagaría el impuesto por la diferencia. Pero la contadora explicó que en el caso de los trabajadores que ganan el salario mínimo, si se calcula el impuesto como la ley lo señala, indebidamente, se tendrá que calcular el impuesto sobre el salario mínimo más la PTU, y eso no es justo. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que la autoridad fiscal debería emitir reglas en las que estableciera lo siguiente:

Cuando el trabajador gane el salario mínimo y perciba cantidades adicionales, gravables para efectos del ISR, sólo se debe aplicar el impuesto sobre ese excedente

En el cálculo anual, al total de percepciones acumuladas que causen impuesto en el ejercicio, se debería restar o acreditar el impuesto de un salario mínimo anual, para que sólo se pagará el impuesto por el excedente.

Lo anterior podría ser una forma fácil de aclarar que sólo se debe pagar ISR por lo que exceda del salario mínimo, considera la contadora.