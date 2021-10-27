Las pequeñas y medianas empresas pueden participar en sorteos del SAT para ganar premios de hasta 260 mil pesos durante el Buen Fin. La edición del Buen Fin 2021 se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre. La Secretaría de Economía y la iniciativa privada prevén superar en esta edición los 293 millones de pesos en ventas, cifra que se alcanzó en la edición de 2020. Las empresas interesadas podrán registrarse en el sitio oficial del Buen Fin para ser parte de esta celebración de ofertas, y también en este sitio los usuarios podrán consultar las tiendas que están participando. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dispuso de una bolsa de 500 millones de pesos para el sorteo fiscal del programa, el cual busca premiar a los consumidores y empresarios participantes, siempre y cuando los contribuyentes estén al corriente en sus pagos fiscales. El sorteo el Buen Fin se llevará a cabo el 10 de diciembre y los premios serán entregados a más tardar el 24 del mismo mes. Además, 100 millones se sortearán entre pequeños comercios que durante el año previo no hayan tenido ingresos que superen los 5 millones de pesos. Este monto se repartirá en premios de 20 mil pesos, así como un premio insignia de 260 mil pesos. Por su parte, el monto para los consumidores constará de una bolsa de 400 millones de pesos, los cuales se repartirán 321,261 premios.

Participar en los sorteos como empresa

Recientemente, el SAT publicó en su cuenta oficial los requisitos para que las pequeñas y medianas empresas participen en el sorteo. https://twitter.com/SATMX/status/1451563937749680132 Para participar, la empresa debe contar con los medios de contacto actualizados en el Buzón Tributario. Además, deberá tener una Opinión de cumplimiento positiva. Por último, se deberán cumplir los requisitos específicos para cada sorteo. Las empresas que quieran participar en este sorteo deberán tener ingresos menores a los cinco millones de pesos en 2021. También deben registrarse en el esquema de descuentos del Buen Fin 2021 antes del 8 de noviembre. Además, las empresas deberán registrar por lo menos una venta a través de medios electrónicos durante el Buen Fin. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/buen-fin-2021-sat-invita-pymes-participar-en-sorteos-fiscales

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