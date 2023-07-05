El Registro Nacional de Población se encarga de unificar una única CURP, la cual se coteja con la base de datos para mayor precisión y confiabilidad La Clave Única de Registro de Población (CURP) h...

El Registro Nacional de Población se encarga de unificar una única CURP, la cual se coteja con la base de datos para mayor precisión y confiabilidad La Clave Única de Registro de Población (CURP) ha adquirido un papel fundamental y se ha convertido en un documento esencial para la identificación de los ciudadanos y la realización de trámites gubernamentales en México. Esta clave alfanumérica de 18 caracteres proporciona información vital sobre la identidad de una persona y es requerida en la mayoría de trámites administrativos y legales. Sin embargo, en algunos casos, es necesario contar con una CURP certificada.

¿Qué es una CURP certificada?

La certificación de la CURP por parte del Registro Civil implica que la dependencia ha verificado que la clave esté asociada o vinculada al acta de nacimiento de un ciudadano mexicano registrado en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC). Este cambio se debe a la necesidad de evitar duplicidad de claves y errores en la emisión de la CURP. Anteriormente, diversas dependencias emitían este documento, pero para garantizar su integridad y coherencia, el Registro Nacional de Población (RENAPO) se encargó de unificar una única CURP, la cual se coteja con la base de datos para mayor precisión y confiabilidad. El 18 de octubre de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó una modificación al instructivo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Uno de los cambios presentados en dicha modificación es la “CURP certificada”, que consiste en la expedición de la cédula con las siguientes leyendas:

CURP certificada: Verificada con el Registro Civil.

CURP certificada: Verificada con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

CURP certificada: Verificada con el Instituto Nacional de Migración.

Es importante mencionar que las CURP temporales no contarán con estas leyendas. Por lo tanto, la entidad encargada de la verificación dependerá del propósito para el cual se requiera la CURP certificada. Dependiendo de la situación, la CURP podrá ser verificada por el Registro Civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración

¿Qué características tiene una CURP verificada?

Los elementos que el RENAPO estableció para hacer de este archivo un documento verificado y certificado son los siguientes:

Nombre del documento

Logo oficial de la Secretaría de Gobernación

Nuevo Formato utilizado únicamente por registros civiles.

Clave Única de Registro de Población

Folio

Códigos QR

Claves de corrección y de certificación ante el Registro Civil.

Leyenda de protección de datos.

El elemento más importante que comprueba la certificación es una leyenda que se encuentra en el documento en la parte inferior derecha, la cual debe decir “CURP certificada: verificada con el registro civil”.

¿Cómo descargar una CURP certificada?

La nueva CURP puede obtenerse siguiendo los siguientes pasos: