Incluso quienes ya hayan recibido el beneficio podrían recibir una extensión del mismo por tres meses más.

Incluso quienes ya hayan recibido el beneficio podrían recibir una extensión del mismo por tres meses más.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que se amplía el plazo para solicitar el apoyo del seguro de desempleo con el objetivo de beneficiar a los y las trabajadoras a proteger su patrimonio. El instituto informó también que los acreditados y las empresas podrán aplicar hasta el 31 de agosto. https://twitter.com/Infonavit/status/1281332317349457922

Cómo solicitar el apoyo de desempleo del Infonavit

Para solicitar el beneficio, los interesados deben ingresar a Mi cuenta Infonavit con su usuario y contraseña. Deberán de resolver un cuestionario para determinar el beneficio que se le aplicará.

¿Y si ya recibí el beneficio?

Quienes ya recibieron algún apoyo durante la primera etapa serán contactados de forma directa para determinar si requiere una extensión del apoyo hasta por tres meses más. Sin embargo, al concluir un periodo máximo de 6 meses deberán de reanudar sus pagos. El Sol de Toluca reporta que Alberto Rodríguez Tiscareño, encargado del Instituto en el Valle de Toluca, aseguró que las medidas tienen el objetivo de apoyar a los trabajadores a conservar su patrimonio y tener solvencia durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y seguir contribuyendo a la preservación de fuentes de empleo. Rodriguez Tiscareño destacó que con la ampliación, los trabajadores que perdieron su empleo o sufrieron una reducción salarial y aún no han recibido los apoyos directos del Infonavit, podrán solicitarlos y ser beneficiados con hasta tres meses de seguro de desempleo.

Pequeñas y medianas empresas podrán ampliar la fecha límite de pago

El instituto también apoya a las pequeñas y medianas empresas que requieran acceder a una prórroga de pago por los bimestres adicionales o ampliar la fecha de pago prorrogado. Las empresas que tengan más de 250 empleados podrán diferir 1 a 2 bimestres y las pequeñas o medianas empresas de 2 a 3 bimestres. Los pagos se deberán reanudar a más tardar en noviembre del presente año. Para solicitar este apoyo hay que ingresar al portal empresarial del Infonavit con su usuario y contraseña.

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