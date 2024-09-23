El SAT ha recaudado 3.5 billones de pesos en esta administración, un crecimiento del 120.2% comparado con el sexenio anterior El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una recaudación de 3.5 billones de pesos durante la actual administración, superando en 2.3 billones de pesos a lo obtenido en el sexenio anterior, lo que representa un aumento del 120.2%. Esta cifra corresponde a lo acumulado hasta agosto de este año y se desglosa en diversos segmentos de contribuyentes. En detalle, 1 billón 426 mil 725 millones de pesos provienen de auditorías a grandes contribuyentes y 1 billón 87 mil 476 millones de pesos a pequeños y medianos contribuyentes. Además, 989 mil 182 millones de pesos fueron recaudados por la promoción del cumplimiento de pagos únicos y fechas de pago específicas para 2024.

Éxito del Plan Maestro

Este significativo aumento en la recaudación es producto del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación del SAT, que ha implementado estrategias como la realización de auditorías diseñadas para prevenir planificaciones fiscales agresivas, aumentar la percepción de riesgo entre grandes contribuyentes y proporcionar certidumbre jurídica a todos los contribuyentes. Las medidas del plan, dijo el SAT, incluyen auditorías con un enfoque más asertivo y tiempos de fiscalización reducidos, promoción de la autocorrección, y un enfoque reforzado en la verificación de créditos de IVA. El fisco señaló que estas acciones han permitido incrementar la recaudación sin necesidad de aumentar impuestos o crear nuevos, asegurando un trato equitativo en el cobro de contribuciones.