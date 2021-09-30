El nuevo sistema de consulta temática de tesis y jurisprudencias desplega un pequeño formato con campos a llenar.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente habilitó un nuevo sistema de consulta temática de tesis y jurisprudencias. El nuevo sistema de consulta se encuentra disponible en el portal del TFJA, en un banner que tiene la siguiente imagen: Al dar clic en dicho apartado, el sistema desplega un pequeño formato con campos a llenar, para que el interesado realice la búsqueda, la cual puede realizarse por palabra, época o con los temas determinados por el propio sistema. Una vez efectuada la búsqueda, el sistema arroja toda la información contenida, y solo basta darle clic en “Leer Tesis”, para obtener la información completa. La consulta la puede realizar el público en general, y el acceso es totalmente gratuito. Puedes ver el nuevo sistema de consulta del TFJA aquí.

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