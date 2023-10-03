La cantante Gloria Trevi se encuentra en el ojo del huracán legal nuevamente y podría ir a la cárcel La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, ha citado a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz para comparecer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte el próximo 23 de octubre. En esta audiencia inicial, los fiscales presentarán cargos de defraudación fiscal y solicitarán que sea vinculada a proceso. Trevi tiene la opción de comparecer por videoconferencia, aunque las autoridades han advertido que si no se presenta sin justificación, será buscada como una prófuga de la justicia. La acusación se basa en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que la cantante recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V., y del cual no habría pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esto implica un fraude fiscal menor al monto recibido. La denuncia fue presentada el 8 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la FGR, alegando un presunto lavado de dinero relacionado con un esquema a través del cual Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, habrían recibido mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares. Esta investigación, denominada "Operación Fuego con Fuego", involucra a familiares del esposo de Trevi. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y su esposo son dueños de Fiona Inmobiliaria, S.A. de C.V., y Fuego con Fuego Representaciones, compañías que según la UIF han tenido comportamientos similares a las "factureras" y comparten domicilio con otras empresas incluidas por el SAT en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. En el citatorio, también se solicita que la defensa de Trevi se comunique con Eder Robles Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, para obtener una copia de la carpeta de investigación. José Agustín Celorio, director General de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, también ha sido citado para la audiencia en calidad de víctima u ofendido. Por otro lado, Armando Gómez Martínez tiene un historial legal, habiendo sido detenido en 1998 cuando intentaba ingresar por Hidalgo, Texas, con 400 mil dólares sin declarar. En 2005, fue sentenciado a cuatro meses de prisión por la Corte Federal de McAllen tras declararse culpable por conspiración e introducción ilegal de divisas. Gloria Trevi, quien anteriormente estuvo presa en Brasil y México por abuso de menores, resultó absuelta de esos cargos hace 23 años. Esta nueva citación pone nuevamente a la artista en el centro de un escándalo legal que acapara la atención pública. La audiencia del 23 de octubre determinará el rumbo de esta acusación de defraudación fiscal.