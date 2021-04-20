Para ser parte del padrón de empresas de outsourcing, deberán cumplir con obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Ayer las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social, y la de ...

Para ser parte del padrón de empresas de outsourcing, deberán cumplir con obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Ayer las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social, y la de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen para regular el outsourcing. Ahora, el dictamen pasará al Pleno del Senado. Desde el inicio, uno de los puntos centrales del dictamen es la creación de un padrón para empresas de subcontratación. Solamente las empresas registradas podrán funcionar como intermediarias entre los trabajadores y las empresas que necesiten servicios especializados.

Tendrán que cumplir obligaciones fiscales para estar en el padrón

De acuerdo con Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), solamente las empresas que cumplan con obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social podrán formar parte de este padrón. Alcalde dijo que un mes después de que la reforma entre en vigor, la STPS emitirá una serie de reglas específicas para estas empresas. Las reglas establecerán cómo acreditarán las empresas que sí cumplen con sus obligaciones; además, deberán notificar qué tipo de servicios especializados ofrecen. El objetivo de estas reglas es garantizar que se dedican a la actividad que dicen; es decir, que no son fachadas.

Puntos a mejorar en el dictamen

Con la aprobación por parte de las comisiones, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aprovechó para señalar algunos puntos a mejorar en el dictamen. Específicamente, el IMEF dice que los criterios para formar parte del padrón deben tomar en cuenta que estamos en una economía moderna y abierta al exterior; esto implica que las empresas necesitan leyes que protejan la productividad y competitividad. Así, México seguirá siendo un lugar atractivo para la inversión extranjera. El IMEF también dice que los registros deben ser ágiles y transparentes para evitar la informalidad. Con información de Reforma y Forbes https://www.reforma.com/vigilaran-registro-de-empresas-especializadas/gr/ https://www.forbes.com.mx/hay-algunos-elementos-de-riesgo-en-iniciativa-para-regular-el-outsourcing-imef/

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