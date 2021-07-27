El CEESP advirtió que el imponer medidas estrictas para incrementar la recaudación de impuestos puede estimular la informalidad. El 8 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que...

El CEESP advirtió que el imponer medidas estrictas para incrementar la recaudación de impuestos puede estimular la informalidad. El 8 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá reforma fiscal en 2022, porque no hay necesidad de hacerla. Así que se prevé que sólo habrá una miscelánea fiscal en el Paquete Económico 2022, como lo anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez. Para algunos especialistas, la falta de reforma fiscal podría significar un aumento en la fiscalización para mantener los ingresos.

Critican estrategia para recaudar

Por eso, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el imponer medidas estrictas para incrementar la recaudación de impuestos puede estimular la informalidad. Un análisis semanal del CEESP indica que tener un sistema complejo y costoso, además de desalentar a los informales a que se incorporen a la formalidad, estimula la evasión y la búsqueda de “nichos” para evitar el pago de impuestos.

El Gobierno de México logró mejorar la recaudación

La nota indica que la actual administración del Gobierno de México logró mejorar la recaudación, reducir la evasión y la elusión fiscal, aunque hay costos para el cumplimiento de las empresas. En este contexto, el CEESP consideró que el problemas es que “las estrictas medidas que el sistema tributario ha instrumentado (intimidatorias en algunos casos), si bien han permitido un aumento de la recaudación, pueden convertirse en un factor que estimule el interés por las actividades informales, donde no existen limitantes para participar en el mercado”. Ante esta libertad para participar en el mercado informal y los altos costos de contratación de personal, el excesivo marco regulatorio y la complejidad del sistema tributario, en la nota se indica que puede verse un alto porcentaje de informalidad en la economía.

Con información de El Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/intimidar-para-subir-recaudacion-alienta-informalidad-ceesp

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