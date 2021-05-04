Uno de los puntos de la reforma a la subcontratación laboral es que las empresas deberán presentar informes cada cuatro meses. El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación...

Uno de los puntos de la reforma a la subcontratación laboral es que las empresas deberán presentar informes cada cuatro meses. El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lareforma al outsourcing. El cambio más importante es que se prohíbe la subcontratación; en su lugar, las empresas solamente podrán contratar servicios especializados de un padrón organizado por la STPS. Algunos otros puntos importantes de la reforma son:

La prohibición de la subcontratación de personal.

La regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados.

Multa de 2 mil a 50 mil UMA a quien preste servicios de subcontratación sin contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.

El otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Tope de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) a 3 meses de salario o al promedio de los últimos tres años.

Obligación en materia de IMSS e Infonavit para las empresas que prestan servicios de subcontratación, de presentar información cuatrimestral.

Limitación de deducción y de acreditamiento de impuestos de pagos realizados a empresas de subcontratación laboral que no cuenten con el registro ante la STPS.

Responsabilidad solidaria para los contratantes de los servicios, con respecto a las contribuciones a cargo de los trabajadores que presten el servicio.

Derogación de la retención del 6% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en subcontratación.

Obligaciones formales en materia de ISR e IVA relativas a información que el contratista debe proporcionar al contratante.

Se prevén plazos para la entrada en vigor y para la aplicación de las disposiciones.

Informes cuatrimestrales

Uno de los puntos de la reforma establece que las empresas de servicios especializados deberán entregar informes cuatrimestrales al IMSS e Infonavit. Estos informes deberán incluir nombre, razón social con quien se firmó el contrato, clase de la persona moral, objeto social y actividad económica. Además, se presentarán los días 17 de enero, mayo y septiembre. Así, se podrán evitar contratos que no cumplan con las obligaciones fiscales y las cuotas de seguridad social. Sin embargo, algunos especialista no ven con buenos ojos la medida. En entrevista con Reforma, Óscar de la Vega, abogado de De la Vega & Martínez Rojas, dijo que será muy difícil que la autoridad revise todos los informes y contratos; además, solamente será una carga administrativa más para las empresas. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/tendran-que-presentar-informes-de-outsourcing/ar2159825?v=3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Outsourcing-permitido-sera-mas-regulado-20210406-0145.html

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