Además, según el organismo empresarial, debido a las demoras en la entrega de las devoluciones, muchos contribuyentes se han tenido que endeudar. Hacer auditorías exhaustivas a las pymes que piden devoluciones de impuestos, es una práctica común del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Clara Leticia Serment Cabrera, calificó esta práctica como un abuso. Así lo reportó el portal Pulso SLP. Una de las trabas que la autoridad puso a los empresarios es que limitaron el tamaño de los archivos digitales que los contribuyentes pueden entregar durante una auditoría a no más de cuatro megas. Esto, dice Serment Cabrera, ha causado que haya quienes han tenido que entregar hasta 60 archivos de este tamaño. Por el retraso de las devoluciones de impuestos, principalmente el Impuesto Sobre la Renta (ISR), hay empresas que se han tenido que endeudar hasta por seis meses. Como el SAT no ha explicado el motivo de los retrasos, Canacintra pedirá una reunión con la titular del organismo fiscalizador, Raquel Buenrostro, para recibir una explicación. La Canacintra no ha sido la única agrupación empresarial que se ha quejado por las devoluciones de impuestos. La Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León ha dicho que sus agremiados se quejan de que el SAT cada vez tarda más en hacer las devoluciones. En una encuesta hecha en abril, reportaron que el fisco tardaba 60 días en promedio en hacer las devoluciones; al mes siguiente el tiempo promedio fue de 70 días. En junio, el tiempo de las devoluciones se disparó a 120 días. La realidad es que este año, de enero a junio, ha habido menos devoluciones de impuestos que durante el mismo periodo de 2019. Con corte a junio, el SAT ha devuelto alrededor de 496 mil 429 millones de pesos, lo que representa una disminución de 23 mil 81 millones de pesos respecto a 2019. Durante el mismo periodo de 2019 las devoluciones ascendieron a 519 mil 500 millones de pesos. Con información de Pulso SLP. https://pulsoslp.com.mx/slp/si-solicitan-devolucion-sat-envia-a-auditores/1208163

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.