La gratificación deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y debe ser equivalente a 15 días de salario, por lo menos El aguinaldo es una gratificación anual a la que tienen derecho los trabajadores en México. Pero ¿por qué es común que se entrege el aguinaldo casi al final de cada año? Lo anterior se debe a que la fecha límite que tienen los empleadores para entregar el aguinaldo a los trabajadores es el 20 de diciembre. De acuerdo con Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece, en el artículo 87, que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual. Dicho precepto legal también establece que el aguinaldo deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, y debe ser equivalente a 15 días de salario, por lo menos. El especialista explicó que en caso de que el trabajador no reciba su aguinaldo antes del 20 de diciembre, podría acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o a los tribunales laborales. El empleador no puede argumentar dificultades para no pagar o reducir el aguinaldo. Información de la Profedet indica que el aguinaldo es un derecho irrenunciable de las y los trabajadores independientemente de las demás prestaciones. Además, advierte que el empleador en ningún caso puede argumentar dificultades económicas de la empresa o falta de utilidades para no pagarlo o reducir su importe.

¿Qué pasa si eres trabajador o trabajadora sin contrato escrito o eres freelance?

La Profedet también señala que siempre que exista una relación laboral de subordinación comprobable, el patrón debe cubrir determinada cuota a la o el trabajador.