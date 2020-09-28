El presidente afirmó que personas influyentes se sentían dueños del gobierno y eran los que mandaban en Hacienda. El domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se terminaron la corrupción y los privilegios de los potentados que se sentían dueños del gobierno, que manejaban y mandaban en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahora todos tienen que pagar impuestos y ya no hay más condonaciones de impuesto a las grandes corporaciones. “Todos, pagaban impuestos, menos los potentados, los que tenían influencia, los que se sentían dueños del gobierno, los que tenían tomado el gobierno, secuestrado al gobierno, eran los que mandaban en Hacienda, eran los que mandaban en el SAT, miles de millones de pesos en condonación de impuestos. Eso se terminó”, dijo el presidente. El mandatario aseguró que al no permitir la condonación de impuestos, se mantuvieron finanzas públicas sanas y no se tuvo que recurrir a endeudamiento ni a aumentar impuestos. López Obrador destacó que la situación económica que se está enfrentando en todo el mundo no es una crisis común sino que se está hablando de un derrumbe económico, pero en México ya se están recuperando la economía y los empleos. "Ya estamos saliendo. Ya se ve la luz que indica que vamos a salir del túnel en el que nos encontramos. Va mejorando la economía, tenemos indicios de reactivación y recuperación de empleos", comentó en conferencia de prensa desde Córdoba, Veracruz.

Los programas sociales han ayudado en esta crisis

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que los programas sociales con la estrategia de “apoyar primero a los de abajo” han ayudado en la crisis económica. Esta práctica, asegura, es contraria a las de la era neoliberal, en que se rescataba primero a las grandes corporaciones. “Pero cómo va a salir de la pobreza el pueblo si no tiene opciones, si no tiene alternativas, es hasta de burla lo que decían en el periodo neoliberal, ‘no les des pescado -como dicen los asiáticos, quién sabe de dónde sacaban esos sofismas, pero repetían y repetían- no les des pescado, mejor enséñales a pescar, enséñalos a pescar”, dijo López Obrador. Puedes revisar la conferencia de prensa del presidente, aquí. / Publicada: 27 septiembre 2020.

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