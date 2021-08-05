El complemento carta porte contiene 185 datos como ruta, valor de la mercancía, RFC de la empresa y domicilio fiscal. El 1 de junio entró en vigor el complemento “carta porte”. Se trata de un complemento quese debe incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para amparar el transporte de mercancías en territorio nacional. El cambio será obligatorio a partir del 30 de septiembre; sin él, no se podrán deducir los servicios de transporte. Aquí puedes leer algunas preguntas frecuentes sobre el complemento. El complemento sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI incorporando el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías.

Podría poner en peligro a transportistas

Desde mediados de julio, algunos expertos han dicho que la información contenida en el complemento puede poner en riesgo la seguridad de los transportistas. Entre otras cosas, la carta porte contiene información sobre el valor de la mercancía, la ruta, los propietarios, etc. En entrevista con Reforma, Juan Antonio Castro Chávez, integrante de la comisión técnica de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que toda esta información puede poner en peligro la seguridad de los transportistas. En entrevista con el mismo medio, Ricardo Arellano, socio de KPMG, dijo que las empresas deben asesorarse con profesionales para proteger sus bases de datos y evitar que esta información caiga en las manos equivocadas. Hay que destacar que en 2020 México fue el tercer país con más robo de carga en el mundo. De acuerdo con *Transportes y turismo,*estos robos tuvieron un valor de 4,400 millones de dólares. Según datos de la Caintra Nuevo León, se registraron 9,571 robos de carga en 2020.

Problemas operativos y de logística

Recientemente, en entrevista con Reforma, Rodrigo Fernández, presidente de la Caintra Nuevo León, dijo que el método de la autoridad podría causar problemas operativos y pérdida de flexibilidad para las empresas de transporte. En cuanto a la flexibilidad, Fernández explicó que todos los días se dan situaciones que deben solucionarse rápidamente, y esto podría afectarse por el complemento. Por ejemplo, accidentes en la ruta, cambios de choferes y diferencias entre las calibraciones de básculas. Con la nueva obligación, todos estos cambios se deberán introducir en el complemento. Cada complemento contiene más de 185 datos como ruta, valor de la mercancía, fracción arancelaria, etc. Por otro lado, Fernández también llamó la atención sobre la información sensible que se encuentra en el complemento. En este sentido, dijo que podría llevar a robos y extorsiones a choferes. Con información de Reforma, El Financiero y Transportes y turismo https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/afectaria-el-sat-al-autotransporte/ar2233400 https://www.reforma.com/exige-el-sat-portar-detalles-de-mercancia/ar2223092 https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/08/04/pone-en-riesgo-a-empresas-nuevo-cfdi-carta-porte/ https://www.tyt.com.mx/nota/ven-riesgos-para-la-seguridad-con-complemento-carta-porte

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