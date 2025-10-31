Los contribuyentes deben cumplir con estas indicaciones al emitir un CFDI, ya que existe el riesgo de recibir una carta de invitación para regularizar su situación Los contribuyentes deben cumplir ...

Los contribuyentes deben cumplir con estas indicaciones al emitir un CFDI, ya que existe el riesgo de recibir una carta de invitación para regularizar su situación Los contribuyentes deben cumplir con ciertas indicaciones al emitir un CFDI, ya que existe el riesgo de recibir una carta de invitación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para regularizar su situación si se cometen errores en la facturación. Cuando se presenta la necesidad de emitir una factura electrónica fuera del mes correspondiente, existe un mecanismo que permite corregir el retraso sin caer en prácticas indebidas: el llamado “efecto reversa”. Este procedimiento ayuda a ajustar la fecha de emisión de una factura sin infringir las disposiciones fiscales vigentes.

¿Qué es el “efecto reversa” en la facturación?

El “efecto reversa” es una herramienta que los contribuyentes pueden utilizar cuando no logran emitir sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) dentro del tiempo establecido. Este retraso puede causar complicaciones al intentar justificar pagos con tarjeta, depósitos o transferencias bancarias realizados en el mes anterior.

Precaución

Una práctica común, pero incorrecta, consiste en emitir una factura con el método de pago PUE (Pago en Una Exhibición) y agregar en la descripción que el importe corresponde a una operación del mes anterior. Sin embargo, esta práctica no tiene validez ante el SAT y puede derivar en la recepción de una carta de invitación o incluso una revisión profunda por parte de la autoridad fiscal.

Cómo usar correctamente el “efecto reversa”

Para evitar problemas con el SAT, los contribuyentes pueden hacer uso de lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) y el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), que permiten una ventana de 72 horas para corregir la fecha de emisión de un CFDI. La Regla 2.7.2.9. de la RMF establece que la diferencia entre la fecha de generación del documento y la fecha de certificación no debe ser mayor a 72 horas. Esto significa que, aunque una factura se emita fuera del mes, aún puede ajustarse dentro de ese margen de tiempo usando el “efecto reversa”.

Ejemplo práctico del uso del “efecto reversa”

Supongamos que es 2 de noviembre y necesitas emitir una factura correspondiente a octubre. En este caso, puedes ingresar al portal del SAT y modificar la fecha de expedición al 30 de octubre. Cuando se timbre el CFDI, la fecha de emisión será el 30 de octubre y la fecha de certificación será el 2 de noviembre. De este modo, el sistema del SAT registrará el ingreso como correspondiente a octubre, evitando inconsistencias contables. No obstante, es importante recordar que el límite máximo es de 72 horas. Si intentas realizar esta corrección después del día 5, el sistema ya no lo permitirá, y la factura podría generar observaciones o revisiones posteriores.

Importancia de cumplir con los plazos

Mantener un control preciso sobre los tiempos de emisión es clave para evitar sanciones o auditorías innecesarias. El uso adecuado del “efecto reversa” puede ser un gran aliado para quienes, por razones operativas, no logran emitir sus facturas a tiempo. Sin embargo, este recurso debe aplicarse correctamente y dentro del plazo permitido por la autoridad fiscal.