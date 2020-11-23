El acuerdo entre el SAT y el IRS busca simplificar el cumplimiento de obligaciones y evitar la doble tributación. En un comunicado publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ...

El acuerdo entre el SAT y el IRS busca simplificar el cumplimiento de obligaciones y evitar la doble tributación. En un comunicado publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el órgano fiscal informa que llegó a un acuerdo con el Internal Revenue Service (IRS), la oficina que coordina los impuestos en los Estados Unidos. El acuerdo tiene como finalidad simplificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas maquiladoras, evitando la doble tributación. Es decir, que estas empresas paguen impuestos tanto al fisco estadounidense como al mexicano. El órgano fiscal espera tener un impacto en más de 700 maquiladoras con estas medidas. "La renovación del acuerdo fue la culminación de una extensa labor conjunta durante 2020 entre el SAT y el IRS; con este esfuerzo se fortalecieron los lazos de colaboración entre ambas instituciones y es reconocido como un ejemplo de coordinación a nivel internacional entre autoridades tributarias", dice el comunicado. La administración general de grandes contribuyentes del SAT y el IRS renovaron el acuerdo relativo al enfoque calificado para maquiladoras.

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