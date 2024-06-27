El Impuesto Cedular es una contribución estatal que grava las utilidades obtenidas por personas físicas que realizan ciertas actividades y servicios El impuesto cedular en México es un gravamen est...

El Impuesto Cedular es una contribución estatal que grava las utilidades obtenidas por personas físicas que realizan ciertas actividades y servicios El impuesto cedular en México es un gravamen estatal que se aplica a los ingresos de personas físicas derivados de ciertas actividades, además de los impuestos federales. Cada estado tiene su propia legislación y tasas impositivas, por lo que es importante que los contribuyentes conozcan las disposiciones específicas de su entidad federativa.

¿Qué es el Impuesto Cedular?

De acuerdo con la asesora contable Mabel Salazar Lara, el Impuesto Cedular es una contribución estatal que grava las utilidades obtenidas por personas físicas que realizan ciertas actividades y servicios, detallados en el Artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA). Las tasas aplicables oscilan entre el 2% y el 5% dependiendo de la entidad federativa y la actividad gravada.

Tipos de ingresos sujetos al Impuesto Cedular

En un texto publicado por Soy Conta, la especialista indicó que en México, las entidades federativas pueden establecer este tributo, entre otros, sobre los ingresos percibidos por las siguientes actividades:

Prestación de servicios profesionales

Grava los sueldos, salarios o ingresos personales independientes que estén asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado.

Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles

El impuesto sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles corresponderá a la entidad federativa en donde se encuentre ubicado el inmueble de que se trate, con independencia de que el contribuyente tenga su domicilio fiscal fuera de dicha entidad.

Enajenación de bienes inmuebles

En este caso, la tasa grava la utilidad obtenida por los contribuyentes, por los establecimientos, sucursales o agencias que se encuentren en la entidad federativa de que se trate.

Actividades empresariales

Las entidades federativas que establezcan el impuesto, únicamente podrán gravar la utilidad gravable obtenida por los contribuyentes, por los establecimientos, sucursales o agencias que se encuentren en la entidad federativa de que se trate.

Entidades federativas donde se aplica

La contadora indicó que son siete las entidades federativas que cuentan con este impuesto: Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Pero señaló que de acuerdo con la normatividad, para que una entidad federativa pueda exigir el pago de este impuesto, debe haber firmado un convenio con la Federación de manera que pueda cobrarlo en cada oficina recaudadora del Estado.