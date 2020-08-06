La información estará disponible para que periodistas, investigadores, y el público en general pueda consultarla durante un periodo de hasta siete años. A partir del 5 de agosto, los anunciantes políticos y electorales deberán verificar su identidad en Facebook e Instagram. Lo anterior, con el objetivo de dar transparencia a los anuncios políticos en las plataformas sociales. Cualquier usuario podrá consultar quién es responsable de los anuncios, el monto pagado por ellos y hasta a quiénes fue dirigido el anuncio. Según dijo Marcos Tourinho, gerente de integridad de Facebook para América Latina, en entrevista para Forbes México, buscan adecuar su papel en el tema de los anuncios políticos, que serán cruciales en estos momentos. Recordemos que en los Estados Unidos se llevarán a cabo elecciones federales para elegir presidente en noviembre. “Esto es abierto, no hay límites sobre cuánto quieran invertir para anunciar, salvo que haya algo impuesto sobre la ley. Por ejemplo en donde hay periodos de veda electoral o donde hay un límite de inversión, en estos casos se aplica la ley a través de las autoridades electorales, pero de parte de Facebook no hay límite específico”, dijo Marcos Tourinho. Además, todos los anuncios políticos y electorales serán almacenados hasta por siete años en un archivo público, donde los periodistas, investigadores o usuarios interesados en el tema podrán consultarlo.

Más candados para publicar anuncios

La persona que quiera publicar anuncios políticos, avisos de candidatos, partidos y figuras públicas, deberán pasar por un proceso de autorización consistente en confirmar la identidad del anunciante con un documento emitido por el país en donde será publicado. También se tendrá que identificar públicamente al responsable del anuncio. También habrá otro filtro: la plataforma contará con una serie de señales para verificar si los anuncios fueron originados por un usuario autorizado y localizando dentro del país a su público. De lo contrario, la publicación será eliminada. Todos los anuncios políticos contarán con la leyenda de “Pagado por”, donde el anunciante podrá seleccionar una de las siguientes opciones:

La persona que está publicando el anuncio.

Una página administrada por ella.

Una organización con la cual esté vinculada. En este último caso, Facebook podrá pedir información adicional, como teléfono, correo electrónico y la página web.

Con información de Forbes México. https://www.forbes.com.mx/facebook-pondra-reglas-y-filtros-de-verificacion-para-los-anuncios-politicos-en-mexico/

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