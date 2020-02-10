Según la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el 49% de los trabajadores mexicanos que laboran más de 56 horas a la semana no gana lo suficiente. Trabajar más horas no necesariamente garantiza un salario suficiente para adquirir la canasta básica; según el Cuarto Reporte del Observado de Trabajo Digno de la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el 49% de los trabajadores mexicanos que laboran más de 56 horas a la semana no gana lo suficiente. Además el 44% no cuenta con seguridad social y el 56% no tiene un contrato estable. El estudio detalla que los trabajadores que laboran entre 48 o 56 horas, que son jornadas excesivas, por encima de lo que ordena la ley, no ganan salario suficiente, ni tienen garantía de tener seguridad social o contrato estable detalló el estudio: 47% tiene un salario insuficiente, 43% no tiene seguridad social y 53% no tiene contrato estable. Así, las cifras son incluso peores para quienes trabajan más de 56 horas semanales. De los trabajadores que laboran entre 40 a 48 horas a la semana, 45% no tiene un sueldo suficiente, 32% no tiene derecho a seguridad social y 43% no tiene contrato estable. El artículo 123 de la Constitución Mexicana establece que la duración de la jornada máxima será de ocho horas y que l****a jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Además, por cada seis días de trabajo deberá disfrutar de un día de descanso, cuando menos. Según el número de horas trabajadas, el grupo menos vulnerable es el que labora entre 40 y 48 horas semanales: 45% no tiene salario suficiente, 32% no tiene seguro social y 43% no tiene contrato estable. El grupo más vulnerable de todos es el que labora menos de 24 horas semanales: 65% no tiene un salario suficiente, 87% no tiene seguro social y 89% no tiene contrato estable.

Sectores económicos con mayor afectación

Los sectores más afectados son: el agropecuario, de la construcción, el de comercio y el de otros servicios (incluye a las trabajadoras del hogar), según el informe. Del sector agropecuario al 71% no le pagan un salario digno, 85% no tiene derecho a la seguridad social, 91% no tiene contrato estable. En el caso del sector de la construcción el 53% no tienen salarios suficientes, 70% sin seguridad social, 81% sin contrato estable. En el ámbito de otros servicios, el 56% no tiene derecho a un salario suficiente, 84% está sin seguridad social y 87% sin contrato estable. [caption id="attachment_24626" align="aligncenter" width="549"] Fuente: Acción Ciudadana, Estudio Frente a la Pobreza[/caption] [caption id="attachment_24627" align="aligncenter" width="535"] Fuente: Acción Ciudadana, Estudio Frente a la Pobreza[/caption]

Trabajadores sin sueldo suficiente

Si bien las cifras indican que un gran porcentaje de la población trabajadora no cuenta con ingresos suficientes, esta cifra ha disminuido. En el último trimestre del 2018 se registraron 15.6 millones de trabajadores que no contaban con un salario digno. En cambio, el tercer trimestre del 2019 fueron 14.8 millones. Hubo una una disminución del 4%, es decir, 858 mil personas asalariadas superaron el umbral del salario suficiente.

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