El primer período de vacaciones de la Prodecon para 2024, comprende del jueves 18 de julio al miércoles 31 de julio, reanudando labores el 1 de agosto del 2024 El 25 de junio, la Procuraduría de la...

El primer período de vacaciones de la Prodecon para 2024, comprende del jueves 18 de julio al miércoles 31 de julio, reanudando labores el 1 de agosto del 2024 El 25 de junio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recordó la fecha de su primer periodo de vacaciones para 2024. Dicho periodo de vacaciones se estableció mediante el Acuerdo General número 001/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Primer período de vacaciones de la Prodecon para 2024

El primer período de vacaciones de la Prodecon para 2024, comprende del jueves 18 de julio al miércoles 31 de julio, reanudando labores el 1 de agosto del 2024. La Prodecon indicó que durante la fecha señalada, sus oficinas Centrales y Estatales permanecerán cerradas. Por eso, no correrán los plazos y términos legales en los actos, trámites y procedimientos sustanciados o que deban sustanciarse en sus unidades administrativas. Además, señaló que la suspensión incluye la recepción de documentos, para el efecto de tomar las debidas prevenciones y realizar los trámites y consultas de manera oportuna. Para la recepción y tramitación de las solicitudes de Acuerdos Conclusivos, aplica de igual manera. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 25 de junio de 2024.