La Canacar considera que el estado actual de las reglas para la carta porte solamente traerá más carga de trámites y que afectará la competitividad de México. El 3 de septiembre, autoridades del Se...

La Canacar considera que el estado actual de las reglas para la carta porte solamente traerá más carga de trámites y que afectará la competitividad de México. El 3 de septiembre, autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se reunieron con representantes de la industria de la transportación y alcanzaron un acuerdo. Las organizaciones empresariales informaron que se logró prorrogar la obligatoriedad del uso del complemento “carta porte” para el 1 de enero de 2022, teniendo un periodo de prueba del 1 al 31 de diciembre de 2021.

El SAT recientemente publicó la tercera versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. Aquí puedes leer a detalle todos los cambios que se hicieron a la carta porte.

Representantes del sector señalan sobrerregulación

Esta semana durante el Encuentro Virtual de Expo Transporte ANPACT, Ramón Medrano, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló la sobrerregulación como uno de los principales problemas para mejorar la competitividad y productividad del país, especialmente en el sector de empresas transportistas.

Específicamente, Medrano señaló la regulación estatal y municipal que impide la competitividad a nivel internacional. En este sentido, señaló la carta porte que aumenta considerablemente las obligaciones de las empresas y que todavía no ha terminado de discutirse.

Medrano dijo que estas reglas no permiten a las empresas trabajar correctamente; además, señaló algunos problemas pendientes. Por ejemplo, dijo que las reglas del SAT no toman en cuenta el cambio de tractocamión, el transporte internacional, las modificaciones de ruta, cambios de operador por cuestiones médicas, entre otros.

Todos estos factores en conjunto amenazan con romper la cadena de suministro, de acuerdo con Medrano. Por eso, solicitó a las autoridades fiscales que sigan trabajando con el sector para que las reglas sean mucho más accesibles y amigables.

Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/atora-sobrerregulacion-al-autotransporte/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cacanar-teme-que-nuevas-reglas-fiscales-pegue-a-los-transportistas-20211004-0068.html

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