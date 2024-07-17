En el portal del fisco se especifica que la fecha de entrada en vigor del nuevo CCP versión 3.1 es el 17 de julio de 2024, según lo establecido en el Código Fiscal El 17 de junio de 2024, el Servic...

En el portal del fisco se especifica que la fecha de entrada en vigor del nuevo CCP versión 3.1 es el 17 de julio de 2024, según lo establecido en el Código Fiscal El 17 de junio de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la versión 3.1 del Complemento Carta Porte (CCP) del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido como Carta de Porte Digital. La página de internet del SAT especifica que la fecha de entrada en vigor del nuevo CCP versión 3.1 es el 17 de julio de 2024, de acuerdo con Fiscalia, siguiendo lo establecido en el quinto párrafo del Artículo 31 del Código Fiscal de la Federación (CFF):

Los formatos o herramientas electrónicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo se darán a conocer en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, las cuales estarán apegadas a las disposiciones fiscales aplicables y su uso será obligatorio siempre que la difusión en la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlas.

La consultora indica que atendiendo a esta disposición, el inicio de esta nueva versión sería el 17 de julio de 2024, lo cual va en línea con la vigencia marcada en los nuevos catálogos. Fiscalia anticipó que algunos de los nuevos datos serán obligatorios en fecha posterior, cuando en el catálogo correspondiente se establezca. Conoce las preguntas frecuentes del Complemento Carta Porte 3.1 aquí.