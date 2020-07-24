Aquí te decimos todo lo que debes saber antes de realizar el trámite y puedas obtener tu crédito. ElInstituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), es una financiera del gobierno federal que otorga créditos de nómina a trabajadores públicos o privados, por un monto de préstamo sujeto al salario del solicitante.

Requisitos para obtener un crédito

  • Tener 18 años en adelante.
  • Más de un año laborando en el trabajo actual.
  • Que el centro de trabajo esté afiliado a Fonacot.
  • Contar con un contrato de planta o de tiempo indeterminado.
  • Referencias personales.
  • Número celular.
  • Comprobante de domicilio a nombre del solicitante, no mayor a tres meses.
  • Identificación oficial con fotografía y firma.
  • Estado de cuenta del solicitante.
  • 4 últimos recibos consecutivos de nómina.

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Crédito en efectivo

Este tipo de créditos tiene las siguientes características:

  • Tasas de interés preferenciales.
  • Plazos de hasta 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
  • Comisión por apertura del 2%.
  • Depósito a cuenta del colaborador.
  • Pago del crédito vía nómina.
  • Seguro de Crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.
Tasas de Interés
Plazo (Meses) 10% Sueldo Mensual 1/ 15% Sueldo Mensual 1/ 20% Sueldo Mensual 1/
Tasa Anual Tasa Anual Tasa Anual
6 16.00% 16.38% 16.74%
12 16.74% 17.80% 18.87%
18 18.51% 18.87% 19.58%
24 20.30% 20.65% 21.36%
30 20.65% 21.36% 22.00%

Crédito apoyo diez mil

Este crédito es nuevo, con el fin de poder auxiliar a los colaboradores que así lo requieran, ante la coyuntura actual por COVID-19, dirigido únicamente a quienes cumplan con estos 4 requisitos : 1. Tener de entre 18 y 59 años de edad.

  1. Más de un año laborando.

  2. Activos en el centro de trabajo afiliado al Fonacot

  3. Contar con un contrato por tiempo indeterminado o de planta. Este crédito está sujeto a disponibilidad. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/heredaran-plazas-del-gobierno-de-la-cdmx-los-familiares-de-los-trabajadores-muertos-durante-la-pandemia/

Crédito mujer efectivo

El Instituto implementó este crédito con el fin de apoyar a las mujeres trabajadoras encargadas del gasto familiar, el cual cuenta con lo siguiente:

  • Tasas de interés preferenciales.
  • Plazos de hasta 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
  • Comisión por apertura del 2%.
  • Depósito a cuenta del colaborador.
  • Pago del crédito vía nómina.
  • Seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.
Tasas de Interés
Plazo (Meses) 10% Sueldo Mensual****1/ 15% Sueldo Mensual****1/ 20% Sueldo Mensual****1/
Tasa Anual Tasa Anual Tasa Anual
6 8.90% 14.69% 16.91%
12 19.87% 21.14% 22.41%
18 21.98% 22.41% 23.26%
24 24.10% 24.52% 25.37%
30 24.52% 25.37% 26.64%

Créditos damnificados

Este tipo de crédito están dirigido a todos aquellos afectados por declaratorias de emergencia o desastres naturales, contando con las siguientes condiciones:

  • Tasas de interés preferenciales en los plazos 12, 18 y 24 meses.​
  • Sin comisión por apertura
  • Plazo de gracia de 120 días, para el primer descuento.
  • Medios de disposición: depósito en cuenta propia del trabajador
  • Pago del crédito vía nómina
  • Seguro de Crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.
  • Vigencia del prestamo:
    • Declaratoria de emergencia: A partir de que se active la declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.
    • Declaratoria por desastres naturales: A partir de que se active la declaratoria de desastre natural, emitida por el Diario Oficial de la Federación, durante 3 meses y 15 días hábiles.
Tasas de Interés
Plazo (Meses) 10% Sueldo Mensual****1/ 15% Sueldo Mensual****1/ 20% Sueldo Mensual****1/
Tasa Anual Tasa Anual Tasa Anual
6 20.03% 20.47% 20.92%
12 17.78% 18.91% 20.05%
18 19.67% 20.05% 20.81%
24 21.56% 21.94% 22.70%
30 25.81% 26.70% 28.04%

Conoce las tasas de interés con seguro del crédito Fonacot
Tasas y Comisiones por Productos Comisión por apertura
Producto Plazo (meses) 10% Sueldo Mensual 1/ 15% Sueldo Mensual 1/ 20% Sueldo Mensual 1/
Tasa Anual Tasa Anual Tasa Anual
Efectivo 6 16.00% 16.38% 16.74% 2.00%
12 16.74% 17.80% 18.87% 2.00%
18 18.51% 18.87% 19.58% 2.00%
24 20.30% 20.65% 21.36% 2.00%
30 20.65% 21.36% 22.00% 2.00%
Mujer 6 8.90% 14.69% 16.91% 2.00%
12 19.87% 21.14% 22.41% 2.00%
18 21.98% 22.41% 23.26% 2.00%
24 24.10% 24.52% 25.37% 2.00%
30 24.52% 25.37% 26.64% 2.00%
Viajemos por México 12 19.46% 20.69% 21.94% 2.00%
18 21.52% 21.94% 22.77% 2.00%
Damnificados 6 20.03% 20.47% 20.92% 0.00%
12 17.78% 18.91% 20.05% 0.00%
18 19.67% 20.05% 20.81% 0.00%
24 21.56% 21.94% 22.70% 0.00%
30 25.81% 26.70% 28.04% 0.00%
Caravana 6 20.03% 20.47% 20.92% 2.00%
12 18.83% 20.03% 21.23% 2.00%
18 20.83% 21.23% 22.03% 2.00%
24 22.83% 23.23% 24.03% 2.00%
30 25.81% 26.70% 28.04% 2.00%
Activación CT 6 18.03% 18.42% 18.83% 2.00%
12 18.83% 20.03% 21.23% 2.00%
18 20.83% 21.23% 22.03% 2.00%
24 22.83% 23.23% 24.03% 2.00%

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Con información del Fonacot.

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