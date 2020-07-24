Aquí te decimos todo lo que debes saber antes de realizar el trámite y puedas obtener tu crédito. ElInstituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), es una financiera del...

Aquí te decimos todo lo que debes saber antes de realizar el trámite y puedas obtener tu crédito. ElInstituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), es una financiera del gobierno federal que otorga créditos de nómina a trabajadores públicos o privados, por un monto de préstamo sujeto al salario del solicitante.

Requisitos para obtener un crédito

Tener 18 años en adelante.

Más de un año laborando en el trabajo actual.

Que el centro de trabajo esté afiliado a Fonacot.

Contar con un contrato de planta o de tiempo indeterminado.

Referencias personales.

Número celular.

Comprobante de domicilio a nombre del solicitante, no mayor a tres meses.

Identificación oficial con fotografía y firma.

Estado de cuenta del solicitante.

4 últimos recibos consecutivos de nómina.

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Crédito en efectivo

Este tipo de créditos tiene las siguientes características:

Tasas de interés preferenciales.

Plazos de hasta 6, 12, 18, 24 y 30 meses.

Comisión por apertura del 2%.

Depósito a cuenta del colaborador.

Pago del crédito vía nómina.

Seguro de Crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.

Tasas de Interés Plazo (Meses) 10% Sueldo Mensual 1/ 15% Sueldo Mensual 1/ 20% Sueldo Mensual 1/ Tasa Anual Tasa Anual Tasa Anual 6 16.00% 16.38% 16.74% 12 16.74% 17.80% 18.87% 18 18.51% 18.87% 19.58% 24 20.30% 20.65% 21.36% 30 20.65% 21.36% 22.00%

Crédito apoyo diez mil

Este crédito es nuevo, con el fin de poder auxiliar a los colaboradores que así lo requieran, ante la coyuntura actual por COVID-19, dirigido únicamente a quienes cumplan con estos 4 requisitos : 1. Tener de entre 18 y 59 años de edad.

Más de un año laborando. Activos en el centro de trabajo afiliado al Fonacot Contar con un contrato por tiempo indeterminado o de planta. Este crédito está sujeto a disponibilidad. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/heredaran-plazas-del-gobierno-de-la-cdmx-los-familiares-de-los-trabajadores-muertos-durante-la-pandemia/

Crédito mujer efectivo

El Instituto implementó este crédito con el fin de apoyar a las mujeres trabajadoras encargadas del gasto familiar, el cual cuenta con lo siguiente:

Tasas de interés preferenciales.

Plazos de hasta 6, 12, 18, 24 y 30 meses.

Comisión por apertura del 2%.

Depósito a cuenta del colaborador.

Pago del crédito vía nómina.

Seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.

Tasas de Interés Plazo (Meses) 10% Sueldo Mensual****1/ 15% Sueldo Mensual****1/ 20% Sueldo Mensual****1/ ​ Tasa Anual Tasa Anual Tasa Anual 6 8.90% 14.69% 16.91% 12 19.87% 21.14% 22.41% 18 21.98% 22.41% 23.26% 24 24.10% 24.52% 25.37% 30 24.52% 25.37% 26.64%

Créditos damnificados

Este tipo de crédito están dirigido a todos aquellos afectados por declaratorias de emergencia o desastres naturales, contando con las siguientes condiciones:

Tasas de interés preferenciales en los plazos 12, 18 y 24 meses.​

Sin comisión por apertura

Plazo de gracia de 120 días, para el primer descuento.

Medios de disposición: depósito en cuenta propia del trabajador

Pago del crédito vía nómina

Seguro de Crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.

Vigencia del prestamo: Declaratoria de emergencia: A partir de que se active la declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Declaratoria por desastres naturales: A partir de que se active la declaratoria de desastre natural, emitida por el Diario Oficial de la Federación, durante 3 meses y 15 días hábiles.



Tasas de Interés Plazo (Meses) 10% Sueldo Mensual****1/ 15% Sueldo Mensual****1/ 20% Sueldo Mensual****1/ ​ Tasa Anual Tasa Anual Tasa Anual 6 20.03% 20.47% 20.92% 12 17.78% 18.91% 20.05% 18 19.67% 20.05% 20.81% 24 21.56% 21.94% 22.70% 30 25.81% 26.70% 28.04%

Conoce las tasas de interés con seguro del crédito Fonacot

Tasas y Comisiones por Productos Comisión por apertura Producto Plazo (meses) 10% Sueldo Mensual 1/ 15% Sueldo Mensual 1/ 20% Sueldo Mensual 1/ Tasa Anual Tasa Anual Tasa Anual Efectivo 6 16.00% 16.38% 16.74% 2.00% 12 16.74% 17.80% 18.87% 2.00% 18 18.51% 18.87% 19.58% 2.00% 24 20.30% 20.65% 21.36% 2.00% 30 20.65% 21.36% 22.00% 2.00% Mujer 6 8.90% 14.69% 16.91% 2.00% 12 19.87% 21.14% 22.41% 2.00% 18 21.98% 22.41% 23.26% 2.00% 24 24.10% 24.52% 25.37% 2.00% 30 24.52% 25.37% 26.64% 2.00% Viajemos por México 12 19.46% 20.69% 21.94% 2.00% 18 21.52% 21.94% 22.77% 2.00% Damnificados 6 20.03% 20.47% 20.92% 0.00% 12 17.78% 18.91% 20.05% 0.00% 18 19.67% 20.05% 20.81% 0.00% 24 21.56% 21.94% 22.70% 0.00% 30 25.81% 26.70% 28.04% 0.00% Caravana 6 20.03% 20.47% 20.92% 2.00% 12 18.83% 20.03% 21.23% 2.00% 18 20.83% 21.23% 22.03% 2.00% 24 22.83% 23.23% 24.03% 2.00% 30 25.81% 26.70% 28.04% 2.00% Activación CT 6 18.03% 18.42% 18.83% 2.00% 12 18.83% 20.03% 21.23% 2.00% 18 20.83% 21.23% 22.03% 2.00% 24 22.83% 23.23% 24.03% 2.00%

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Con información del Fonacot.

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