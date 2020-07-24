Aquí te decimos todo lo que debes saber antes de realizar el trámite y puedas obtener tu crédito. ElInstituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), es una financiera del gobierno federal que otorga créditos de nómina a trabajadores públicos o privados, por un monto de préstamo sujeto al salario del solicitante.
Requisitos para obtener un crédito
- Tener 18 años en adelante.
- Más de un año laborando en el trabajo actual.
- Que el centro de trabajo esté afiliado a Fonacot.
- Contar con un contrato de planta o de tiempo indeterminado.
- Referencias personales.
- Número celular.
- Comprobante de domicilio a nombre del solicitante, no mayor a tres meses.
- Identificación oficial con fotografía y firma.
- Estado de cuenta del solicitante.
- 4 últimos recibos consecutivos de nómina.
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Crédito en efectivo
Este tipo de créditos tiene las siguientes características:
- Tasas de interés preferenciales.
- Plazos de hasta 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
- Comisión por apertura del 2%.
- Depósito a cuenta del colaborador.
- Pago del crédito vía nómina.
- Seguro de Crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.
|Tasas de Interés
|Plazo (Meses)
|10% Sueldo Mensual 1/
|15% Sueldo Mensual 1/
|20% Sueldo Mensual 1/
|Tasa Anual
|Tasa Anual
|Tasa Anual
|6
|16.00%
|16.38%
|16.74%
|12
|16.74%
|17.80%
|18.87%
|18
|18.51%
|18.87%
|19.58%
|24
|20.30%
|20.65%
|21.36%
|30
|20.65%
|21.36%
|22.00%
Crédito apoyo diez mil
Este crédito es nuevo, con el fin de poder auxiliar a los colaboradores que así lo requieran, ante la coyuntura actual por COVID-19, dirigido únicamente a quienes cumplan con estos 4 requisitos : 1. Tener de entre 18 y 59 años de edad.
Más de un año laborando.
Activos en el centro de trabajo afiliado al Fonacot
Contar con un contrato por tiempo indeterminado o de planta. Este crédito está sujeto a disponibilidad. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/heredaran-plazas-del-gobierno-de-la-cdmx-los-familiares-de-los-trabajadores-muertos-durante-la-pandemia/
Crédito mujer efectivo
El Instituto implementó este crédito con el fin de apoyar a las mujeres trabajadoras encargadas del gasto familiar, el cual cuenta con lo siguiente:
- Tasas de interés preferenciales.
- Plazos de hasta 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
- Comisión por apertura del 2%.
- Depósito a cuenta del colaborador.
- Pago del crédito vía nómina.
- Seguro de crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.
|Tasas de Interés
|Plazo (Meses)
|10% Sueldo Mensual****1/
|15% Sueldo Mensual****1/
|20% Sueldo Mensual****1/
|
|Tasa Anual
|Tasa Anual
|Tasa Anual
|6
|8.90%
|14.69%
|16.91%
|12
|19.87%
|21.14%
|22.41%
|18
|21.98%
|22.41%
|23.26%
|24
|24.10%
|24.52%
|25.37%
|30
|24.52%
|25.37%
|26.64%
Créditos damnificados
Este tipo de crédito están dirigido a todos aquellos afectados por declaratorias de emergencia o desastres naturales, contando con las siguientes condiciones:
- Tasas de interés preferenciales en los plazos 12, 18 y 24 meses.
- Sin comisión por apertura
- Plazo de gracia de 120 días, para el primer descuento.
- Medios de disposición: depósito en cuenta propia del trabajador
- Pago del crédito vía nómina
- Seguro de Crédito por pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad o invalidez total y permanente, igual o mayor al 75% para estos dos últimos.
- Vigencia del prestamo:
- Declaratoria de emergencia: A partir de que se active la declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.
- Declaratoria por desastres naturales: A partir de que se active la declaratoria de desastre natural, emitida por el Diario Oficial de la Federación, durante 3 meses y 15 días hábiles.
|Tasas de Interés
|Plazo (Meses)
|10% Sueldo Mensual****1/
|15% Sueldo Mensual****1/
|20% Sueldo Mensual****1/
|
|Tasa Anual
|Tasa Anual
|Tasa Anual
|6
|20.03%
|20.47%
|20.92%
|12
|17.78%
|18.91%
|20.05%
|18
|19.67%
|20.05%
|20.81%
|24
|21.56%
|21.94%
|22.70%
|30
|25.81%
|26.70%
|28.04%
Conoce las tasas de interés con seguro del crédito Fonacot
|Tasas y Comisiones por Productos
|Comisión por apertura
|Producto
|Plazo (meses)
|10% Sueldo Mensual 1/
|15% Sueldo Mensual 1/
|20% Sueldo Mensual 1/
|Tasa Anual
|Tasa Anual
|Tasa Anual
|Efectivo
|6
|16.00%
|16.38%
|16.74%
|2.00%
|12
|16.74%
|17.80%
|18.87%
|2.00%
|18
|18.51%
|18.87%
|19.58%
|2.00%
|24
|20.30%
|20.65%
|21.36%
|2.00%
|30
|20.65%
|21.36%
|22.00%
|2.00%
|Mujer
|6
|8.90%
|14.69%
|16.91%
|2.00%
|12
|19.87%
|21.14%
|22.41%
|2.00%
|18
|21.98%
|22.41%
|23.26%
|2.00%
|24
|24.10%
|24.52%
|25.37%
|2.00%
|30
|24.52%
|25.37%
|26.64%
|2.00%
|Viajemos por México
|12
|19.46%
|20.69%
|21.94%
|2.00%
|18
|21.52%
|21.94%
|22.77%
|2.00%
|Damnificados
|6
|20.03%
|20.47%
|20.92%
|0.00%
|12
|17.78%
|18.91%
|20.05%
|0.00%
|18
|19.67%
|20.05%
|20.81%
|0.00%
|24
|21.56%
|21.94%
|22.70%
|0.00%
|30
|25.81%
|26.70%
|28.04%
|0.00%
|Caravana
|6
|20.03%
|20.47%
|20.92%
|2.00%
|12
|18.83%
|20.03%
|21.23%
|2.00%
|18
|20.83%
|21.23%
|22.03%
|2.00%
|24
|22.83%
|23.23%
|24.03%
|2.00%
|30
|25.81%
|26.70%
|28.04%
|2.00%
|Activación CT
|6
|18.03%
|18.42%
|18.83%
|2.00%
|12
|18.83%
|20.03%
|21.23%
|2.00%
|18
|20.83%
|21.23%
|22.03%
|2.00%
|24
|22.83%
|23.23%
|24.03%
|2.00%
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Con información del Fonacot.
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