La Consar destaca que mucha gente desconoce que tiene una Afore y no sabe cómo localizarla La Feria de Afores se realizó por segundo año consecutivo en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento s...

La Consar destaca que mucha gente desconoce que tiene una Afore y no sabe cómo localizarla La Feria de Afores se realizó por segundo año consecutivo en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento se llevó a cabo del jueves 20 al domingo 23 de julio de 2023, con el eslogan 'Localiza tu Cuenta Afore'. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que en esta edición se dio prioridad a la localización de cuentas para ayudar a las personas a saber dónde se encuentra su Cuenta Afore y puedan solicitar su estado de cuenta para que conozcan cuánto dinero llevan ahorrado para su retiro. A través de más de 45 módulos se reunieron las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), las cuales forman parte del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con el fin de acercarse a las y los trabajadores, así como al público en general interesado en el tema de las pensiones. A pesar de la importancia del ahorro pensionario, la Consar destacó que mucha gente desconoce que tiene una Afore, y no sabe cómo localizarla.

Así puedes localizar tu Afore

Por lo anterior, la localización de las cuentas Afore es una de las consultas más frecuentes que tienen en la Consar, encargada de regular y supervisar a las administradoras, como en las propias Afores. La Feria de Afores tiene la finalidad de acercar trámites y servicios que demandan las y los trabajadores en el SAR. Entre los trámites más frecuentes se encuentran los siguientes:

Localización de cuenta Actualización de datos Estado de cuenta Trámite de pensión Traspaso de Afore Registro de Cuenta Afore Solicitud de semanas cotizadas y de créditos INFONAVIT y FOVISSSTE Solicitud de actas de nacimiento Actualización de la CURP Correcciones de RFC y Constancia de Situación Fiscal

El Contribuyente En el evento participaron más de 35 instituciones, entre las que se encuentran las siguientes:

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon)

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)

Entre otras.

Localiza tu Afore

Para saber quién administra tu ahorro para el retiro, puedes seguir los siguientes pasos: