La Camimex destacó que en los pasados siete años, el sector minero ha contribuido con más de 240,000 millones de pesos a las arcas del país El 21 de junio, el Servicio de Administración Tributaria ...

La Camimex destacó que en los pasados siete años, el sector minero ha contribuido con más de 240,000 millones de pesos a las arcas del país El 21 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundió un estudio sobre la evasión fiscal en el sector minero. Por eso, la Cámara Minera de México (Camimex) publicó un comunicado en el que aseguró que la industria minera no evade impuestos. Además, destacó que su contribución al fisco es una de las más relevantes para el país.

#COMUNICADO La minería no evade impuestos. Su contribución al fisco es una de las más relevantes para el país. pic.twitter.com/Hr9o7B2Gnk — Camimex Oficial (@Camimex_Oficial) June 23, 2022

“La Camimex rechaza el señalamiento de evasión fiscal con casos hipotéticos a un sector responsable que ha estado de pie con México. Expresamos con hechos que la minería destaca entre las actividades productivas que mayor contribución fiscal generan al país”, expuso en el comunicado. La Camimex también enfatizó que en los pasados siete años, el sector minero ha contribuido con más de 240,000 millones de pesos (mdp) a las arcas del país.

Evasión, según estudio

En el estudio de la Universidad Autónoma de Coahuila, difundido por el SAT, se calcula que la posible evasión del Impuesto sobre la Renta (ISR) de las mineras, es por un monto aproximado de 19,000 mdp. Esto representa 89.6% de la recaudación total del sector minero, que es de 21,000 mdp, excluyendo la extracción del gas y petróleo, en el periodo de 2016 a 2019. "Se detectó que esta posible evasión se realiza cuando las empresas mineras disfrazan las inversiones en extracción como gasto o reclasificación del mismo, con el fin de aumentar sus deducciones y pagar menos impuestos”, reveló el estudio. La Camimex destacó que el SAT cuenta con procesos de fiscalización robustos para evitar la evasión, por ello resulta lamentable que se difunda un estudio basado en “supuestos” que confunden a la opinión pública.