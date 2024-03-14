Los nuevos criterios fueron aprobados por la institución, en su Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad, que se llevó a cabo en marzo de 2024. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó cinco nuevos criterios jurisdiccionales y uno sustantivo. Los nuevos criterios fueron aprobados por la institución, en su Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad, que se llevó a cabo en marzo de 2024.
Criterios de la Prodecon
Los nuevos criterios aprobados fueron los siguientes:
Jurisdiccionales
CRITERIO JURISDICCIONAL 10/2024 (Aprobado 2a. Sesión Ordinaria 05/03/2024) FUSIÓN DE SOCIEDADES. LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA MORAL FUSIONADA SE TRANSMITEN A LA FUSIONANTE DESDE EL MOMENTO EN QUE DICHA FUSIÓN SURTE EFECTOS, PUES NO EXISTE FUNDAMENTO LEGAL QUE PERMITA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUPEDITAR LA EFICACIA DE DICHO ACTO A LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL AVISO DE CANCELACIÓN DEL RFC POR FUSIÓN DE SOCIEDADES. CRITERIO JURISDICCIONAL 11/2024 (Aprobado 2a. Sesión Ordinaria 05/03/2024) DEDUCCIONES PERSONALES. SON PROCEDENTES LOS INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA CAJA DE PREVISIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TRATARSE DE UN ORGANISMO PÚBLICO ESTATAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. CRITERIO JURISDICCIONAL 12/2024 (Aprobado 2a. Sesión Ordinaria 05/03/2024) PAGO DE INTERESES. ES PROCEDENTE POR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE CUMPLIR CON EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO DE FORMA OPORTUNA, A PARTIR DE QUE EL PAGO SEA AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y UNA VEZ QUE HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA. CRITERIO JURISDICCIONAL 13/2024 (Aprobado 2a. Sesión Ordinaria 05/03/2024) DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. NO PROCEDE SU DETERMINACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO, BAJO EL SUSTENTO DE QUE LAS NÓMINAS EXHIBIDAS POR LA PERSONA CONTRIBUYENTE NO CUENTAN CON EL DOMICILIO DE LA OBRA, AL NO SER UN REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8° DEL CITADO REGLAMENTO Y SIN QUE EXISTA IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PUEDA MODIFICARSE ENTRE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO. CRITERIO JURISDICCIONAL 14/2024 (Aprobado 2a. Sesión Ordinaria 05/03/2024) DEVOLUCIÓN DE ISR. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. ES PROCEDENTE CUANDO ES RESULTADO DE LA ACUMULACIÓN TOTAL DE LOS INGRESOS Y LAS DISMINUCIONES PERMITIDAS POR LA LEY DURANTE EL EJERCICIO, SIN QUE SEA REQUISITO PARA ELLO, EL REGISTRO DE LA OBLIGACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL EN LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. Sustantivo 3/2024/CTN/CS-SASEN (Aprobado 2a. Sesión Ordinaria 05/03/2024) IVA. ES APLICABLE LA TASA DEL 0% A LA ENAJENACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL DE LA “TOXINA BOTULÍNICA TIPO A” CON PATENTE DEBIDAMENTE REGISTRADA, AL ACTUALIZARSE EL SUPUESTO DE MEDICINA DE PATENTE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE LA MATERIA Y, EXENTA PARA SU IMPORTACIÓN CONFORME A SU DIVERSO 25, FRACCIÓN III. Puedes ver los nuevos criterios que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 11 de marzo de 2024.