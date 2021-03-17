Durante el puente, el SAT envió notificaciones masivas a los contribuyentes.

Durante el puente, el SAT envió notificaciones masivas a los contribuyentes.

Durante el pasado fin de semana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envió notificaciones masivas a los contribuyentes a través del Buzón Tributario.

Como reporta El Financiero, los mensajes empezaron a llegar desde la tarde del jueves 11 de marzo. Estos correos invitaban a los contribuyentes a entrar a la página del SAT e iniciar sesión, después, le informaban que se acerca el último día para presentar la declaración anual.

Las personas morales tienen hasta el último día de marzo para presentar su declaración anual. En 2021 la fecha límite será el miércoles 31 de marzo.

No hay que preocuparse

Aunque el mensaje es solamente un recordatorio, tanto personas físicas como morales se preocuparon y contactaron a sus contadores. Sin embargo, los especialistas aclararon que este tipo de correos son solamente recordatorios y avisos, y que no hay ningún problema por no contestarlos, especialmente si el contribuyente está al corriente con el SAT.

En entrevista con El Financiero, David Lozada, consultor fiscal en Aleph Academy, explicó que antes este tipo de mensajes llegaba después de que se vencieran los plazos, y solamente a un número reducido de contribuyentes. Ahora, los mensajes se enviaron masivamente y antes de tiempo; sin embargo, reiteró que solamente funcionan como avisos y recordatorios.

Aquí te dejamos unas herramientas para ir preparando la declaración anual.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/nuevo-mensaje-en-el-buzon-tributario-sat-pide-a-contribuyentes-que-cumplan-obligaciones

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