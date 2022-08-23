Los bancos tienen la obligación de reportar los depósitos en efectivo que sumen más de 15 mil pesos en las cuentas del contribuyente en un mes El 17 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado titulado "El SAT te recuerda que no cobra ni vigila los depósitos en efectivo". Pero Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, considera que el SAT sí vigila los depósitos en efectivo. Lo anterior se debe a que los bancos tienen la obligación de reportar los depósitos en efectivo que sumen más de 15 mil pesos en las cuentas del contribuyente en un mes. En su comunicado, la autoridad fiscal afirmó que las instituciones financieras sólo pueden entregar información mensual de aquellos contribuyentes que están bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión fiscal. Además, aseguró que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo, tandas o préstamos personales no se les vigila. Así que el SAT no vigila todos los depósitos en efectivo, pero los contribuyentes deben de tener cuidado por si la autoridad fiscal los revisa.

Los préstamos o donativos son ingresos exentos

Las personas físicas residentes en México que hayan obtenido préstamos o donativos no tienen que pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) por esos ingresos. Esto sucederá si cumplen con los requisitos para exentar el impuesto. En caso de que el SAT revise a un contribuyente, podría presumir que los préstamos o donativos que recibió son ingresos por los que se tiene que pagar ISR.

El SAT podría cobrar impuestos por ingresos exentos

Acerca de los depósitos en efectivo por préstamos o donativos de familiares, Ríos Hernández indicó que los contribuyentes deben justificar los depósitos para evitar problemas. La contadora indicó que si los depósitos en efectivo no se justifican, hay riesgo de que el SAT quiera cobrar impuestos por los ingresos exentos. Por ejemplo, explicó, si el papá de un contribuyente le dona dinero, no tendría que pagar impuestos por ese donativo, pero lo mejor sería que hubiera un contrato por escrito, y en algunos casos tendría que ser ante fedatario público.

Los depósitos podrían generar una discrepancia fiscal

La especialista señaló que la autoridad fiscal también podría determinar que existe una discrepancia entre los ingresos declarados y los ingresos que recibió el contribuyente a través de depósitos en efectivo. Explicó que cuando una persona continuamente recibe depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos, para la autoridad puede ser como un foco rojo. El SAT podría revisar al contribuyente y ver a qué se dedica. Por ejemplo, si fuera empleado, podrían revisar los CFDI de nómina y ver que le pagan con transferencias. Entonces la autoridad podría preguntar de dónde proviene el efectivo y podría generarse una discrepancia fiscal. “Todos los que realizamos depósitos en efectivo en cuentas del sistema financiero, tenemos que cuidar que los depósitos correspondan con los ingresos que estamos declarando”, expuso la contadora. Además, explicó que en caso de que un contribuyente devuelva una mercancía y le hagan un depósito en efectivo, no tendría que pagar impuesto por ese ingreso, pero lo mejor sería que tuviera el comprobante de que el depósito fue por una devolución. Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recomendó que se tenga un control de los depósitos en efectivo, con los comprobantes correspondientes, por si hay que aclarar alguna situación con el SAT.