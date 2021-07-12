Una usuaria de TikTok relató que cuando una mesa no dejaba propina, ella tenía que poner el 3.5% de la cuenta de su propia bolsa. La tiktokera Karina Guzmán subió a la red social una serie de historias en que narró su experiencia trabajando en la cadena de restaurantes norteamericana Hooters, donde laboró como mesera. Guzmán relata que una de las prácticas del establecimiento consiste en cobrar a las meseras el 3.5% de la cuenta cuando los comensales no dejan propina. De acuerdo a la usuaria, esta práctica no es exclusiva de este restaurante. Hay otros en que les cobran incluso más: el 6.5%. En entrevista con El Contribuyente, Luis Eduardo Montaño, especialista en derecho laboral, comentó que esta es una práctica ilegal, pues el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) dice explícitamente que los patrones no pueden reservarse ni tener ningún tipo de participación en las propinas. "No es cuestión de opinión, la Ley Federal del Trabajo expresamente prohíbe que en los trabajos los patrones tengan cualquier tipo de participación en las propinas", dijo. La tiktokera explica que el dinero que les retenía la empresa se repartía entre los demás trabajadores. "Parte las propinas que tú pagas son para pagarle que al cocinero, que al garrotero... O sea, como que a todo el mundo. Entonces tú ayudas literal a los sueldos de los demás", explica. Sin embargo, el abogado laboral argumenta que incluso en ese caso la práctica es ilegal, pues la repartición de las propinas debe acordarse entre los trabajadores, sin ningún tipo de intervención por parte del patrón. "A él no le compete". La usuaria ya había subido historias en las que hablaba sobre su experiencia trabajando en Hooters en las que inadvertidamente también hizo alusión a otras prácticas ilegales de la empresa. Karina Guzmán contó en otra serie de videos que la despidieron por haber subido a sus redes sociales una foto suya con su novio, lo que era violatorio de las reglas del restaurante. "Las explicaciones que le di al de recursos humanos no sirvieron para nada. De hecho hasta le lloré y pues le valió y me dice, pues firma aquí. Y yo ahí con las lágrimas de que pues ya me habían corrido. Obviamente pues estaba firmando mi renuncia y todo el cotorreo". La práctica de hacer que los trabajadores firmen su renuncia tiene la finalidad de pagarles menos dinero al concluir con la relación laboral, pues de acuerdo a la ley, una persona que renuncia voluntariamente no tiene derecho a que se le pague la prima de antigüedad. Por el contrario, si el trabajador es despedido, sí tiene derecho a que se le pague. Lo anterior es verdad incluso si el despido fue culpa del trabajador, al haber incurrido en algún tipo de conducta inapropiada. De hecho, orillar a un trabajador a firmar su renuncia es considerado como despido injustificado, por lo que si el trabajador quisiera presentar el caso ante la autoridad, podría hacerse acreedor a una remuneración aún mayor, o a pedir que se le reinstale en su puesto de trabajo.
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