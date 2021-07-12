Impuestos

Hooters exige a meseras pagar propinas y las obliga a firmar su renuncia, ¿es legal?

Una usuaria de TikTok relató que cuando una mesa no dejaba propina, ella tenía que poner el 3.5% de la cuenta de su propia bolsa. La tiktokera Karina Guzmán subió a la red social una serie de histo...