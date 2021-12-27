Los funcionarios de la ADAFF que extorsionan hacen requerimientos de información a algunos entes públicos de los tres órdenes de gobierno por medio de Buzón Tributario. A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó sobre el modus operandi que servidores públicos utilizan para extorsionar a contribuyentes. La dependencia identificó que en algunas Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal Federal (ADAFF) extorsionan a los entes públicos para que realicen pagos que no están previstos en la normatividad aplicable a cambio de reactivar el Certificado de Sello Digital (CSD) para pagar nómina. “Ante esta situación, se ha instruido a todas las unidades administrativas del SAT, quienes tengan relación con entes públicos a propiciar, de inicio, un acercamiento directo con éstos para invitarlos a regularizar su situación fiscal” informó el organismo. Además, invitó a los contribuyentes a denunciar este tipo de acciones de manera inmediata para que proporcionen datos de los servidores públicos que incurren en estas faltas, ya que con estas situaciones se incumple el principio de legalidad de las personas servidoras públicas y, por tanto, están fuera del marco legal. Detalló que los funcionarios de la ADAFF que extorsionan hacen requerimientos de información a algunos entes públicos de los tres órdenes de gobierno por medio de Buzón Tributario con la finalidad de iniciar un ejercicio de comprobación. Una vez transcurrido el plazo legal para que éstos cumplan con dicho requerimiento, las ADAFF proceden a la restricción temporal del uso del Certificado de Sello Digital para la expedición de facturas electrónicas, también conocidas como CFDI. De esta manera, se ven imposibilitados en timbrar y pagar nómina a su personal.

¿Dónde puedo denunciar?

El SAT informó que se puede denunciar a través de los siguientes canales de comunicación:

Quejas y denuncias SAT: 55 8852 2222

Correo electrónico: [email protected]

Portal del SAT: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia

Teléfonos rojos ubicados en las oficinas del SAT

La Administración General de Evaluación atenderá las denuncias por medio de la

Administración Central de Procedimientos Especiales: 55 5802 000 ext. 41016 y 40977