El padrón del SAT perdió 1.23 millones de contribuyentes en un solo mes. Expertos culpan a la desaceleración, la inseguridad y el salto a la informalidad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en abril de 2025 un saldado total de 86 260 602 contribuyentes activos, cifra que implica la salida de 1 233 243 personas físicas y morales respecto a marzo. Es la mayor contracción mensual desde la pandemia, cuando en marzo de 2021 se dieron de baja 1.25 millones.

Estados con mayor pérdida de contribuyentes

Entidad federativa Baja neta (abr-25)
Ciudad de México -284 743
Estado de México -114 073
Veracruz -80 635
Nuevo León -62 802
Jalisco -59 851

En conjunto, estas cinco entidades explican el 49 % del total nacional de bajas.

Quiénes salieron y quiénes entraron

Segmento Variación neta
Personas físicas (asalariados y regímenes no grandes) -1 239 256
Grandes contribuyentes personas físicas +781
Personas morales +5 010
Grandes contribuyentes personas morales +222

Voces expertas: desaceleración, inseguridad y salto a la informalidad

  • Édgar Luna, director del CIE-UANL, observa “una desaceleración muy marcada” que se refleja tanto en la pérdida de empleos del IMSS como en la caída del padrón fiscal.
  • Juan Carlos Pérez Góngora, fiscalista, añade que la inseguridad personal y jurídica empuja a negocios a cerrar o migrar a la economía informal ante extorsiones y “derecho de piso”.

Sectores con mayor retroceso

Sector (INEGI) Baja 1T-25 vs. 1T-24
Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y remediación -44 295
Industrias manufactureras -42 798

La contracción del padrón fiscal representa un reto para la recaudación y evidencia los choques simultáneos de menor actividad y mayor riesgo operativo en distintas regiones del país.