El padrón del SAT perdió 1.23 millones de contribuyentes en un solo mes. Expertos culpan a la desaceleración, la inseguridad y el salto a la informalidad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en abril de 2025 un saldado total de 86 260 602 contribuyentes activos, cifra que implica la salida de 1 233 243 personas físicas y morales respecto a marzo. Es la mayor contracción mensual desde la pandemia, cuando en marzo de 2021 se dieron de baja 1.25 millones.
Estados con mayor pérdida de contribuyentes
|Entidad federativa
|Baja neta (abr-25)
|Ciudad de México
|-284 743
|Estado de México
|-114 073
|Veracruz
|-80 635
|Nuevo León
|-62 802
|Jalisco
|-59 851
En conjunto, estas cinco entidades explican el 49 % del total nacional de bajas.
Quiénes salieron y quiénes entraron
|Segmento
|Variación neta
|Personas físicas (asalariados y regímenes no grandes)
|-1 239 256
|Grandes contribuyentes personas físicas
|+781
|Personas morales
|+5 010
|Grandes contribuyentes personas morales
|+222
Voces expertas: desaceleración, inseguridad y salto a la informalidad
- Édgar Luna, director del CIE-UANL, observa “una desaceleración muy marcada” que se refleja tanto en la pérdida de empleos del IMSS como en la caída del padrón fiscal.
- Juan Carlos Pérez Góngora, fiscalista, añade que la inseguridad personal y jurídica empuja a negocios a cerrar o migrar a la economía informal ante extorsiones y “derecho de piso”.
Sectores con mayor retroceso
|Sector (INEGI)
|Baja 1T-25 vs. 1T-24
|Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y remediación
|-44 295
|Industrias manufactureras
|-42 798
La contracción del padrón fiscal representa un reto para la recaudación y evidencia los choques simultáneos de menor actividad y mayor riesgo operativo en distintas regiones del país.