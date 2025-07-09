El padrón del SAT perdió 1.23 millones de contribuyentes en un solo mes. Expertos culpan a la desaceleración, la inseguridad y el salto a la informalidad El Servicio de Administración Tributaria (S...

El padrón del SAT perdió 1.23 millones de contribuyentes en un solo mes. Expertos culpan a la desaceleración, la inseguridad y el salto a la informalidad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en abril de 2025 un saldado total de 86 260 602 contribuyentes activos, cifra que implica la salida de 1 233 243 personas físicas y morales respecto a marzo. Es la mayor contracción mensual desde la pandemia, cuando en marzo de 2021 se dieron de baja 1.25 millones.

Estados con mayor pérdida de contribuyentes

Entidad federativa Baja neta (abr-25) Ciudad de México -284 743 Estado de México -114 073 Veracruz -80 635 Nuevo León -62 802 Jalisco -59 851

En conjunto, estas cinco entidades explican el 49 % del total nacional de bajas.

Quiénes salieron y quiénes entraron

Segmento Variación neta Personas físicas (asalariados y regímenes no grandes) -1 239 256 Grandes contribuyentes personas físicas +781 Personas morales +5 010 Grandes contribuyentes personas morales +222

Voces expertas: desaceleración, inseguridad y salto a la informalidad

Édgar Luna , director del CIE-UANL, observa “una desaceleración muy marcada” que se refleja tanto en la pérdida de empleos del IMSS como en la caída del padrón fiscal.

, director del CIE-UANL, observa “una desaceleración muy marcada” que se refleja tanto en la pérdida de empleos del IMSS como en la caída del padrón fiscal. Juan Carlos Pérez Góngora, fiscalista, añade que la inseguridad personal y jurídica empuja a negocios a cerrar o migrar a la economía informal ante extorsiones y “derecho de piso”.

Sectores con mayor retroceso

Sector (INEGI) Baja 1T-25 vs. 1T-24 Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y remediación -44 295 Industrias manufactureras -42 798

La contracción del padrón fiscal representa un reto para la recaudación y evidencia los choques simultáneos de menor actividad y mayor riesgo operativo en distintas regiones del país.