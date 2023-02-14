Cuando el SAT señala falta de materialidad de las operaciones puede rechazar las deducciones para disminuir ISR o negar el acreditamiento de IVA La materialidad de las operaciones es un concepto que genera, de manera reiterada, controversia entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un análisis en el que indicó que la controversia se debe a que la falta de materialidad es motivo del rechazo de deducciones para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR) o acreditamiento para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el análisis se señala que lo anterior hace que los contribuyentes enfrenten créditos fiscales excesivos, y en muchas ocasiones, absurdos y arbitrarios. Desafortunadamente, el IMCP explicó que este concepto de materialidad no se encuentra definido de manera alguna en la legislación, ni se encuentra desarrollado en reglamentos. Tampoco se cuenta con directrices claras por parte de las autoridades fiscales para su entendimiento o aplicación. La justificación que las autoridades fiscales han tenido para cuestionar la materialidad de las operaciones es que no “se le puede dar efectos fiscales a las operaciones que no existen o existieron en la realidad”, lo cual se estima correcto y totalmente lógico. Sin embargo, en el análisis se considera que se ha abusado de esta tendencia para cuestionar operaciones reales, ya sea actuando de manera totalmente arbitraria o, en ocasiones, simplemente aprovechándose de la dificultad que implica recabar el soporte documental respectivo de operaciones que ocurrieron en el pasado. En el artículo no se busca criticar o cuestionar a las autoridades fiscales, sino concientizar a los contribuyentes de la problemática existente y la manera en la cual se puede mitigar el riesgo de que sus operaciones sean cuestionadas por falta de materialidad. Los tribunales federales, con motivo de la solución de controversias, han establecido parámetros y metodologías que permiten a los contribuyentes conocer la información y documentación necesaria para soportar la materialidad de sus operaciones.

Consejo para poder demostrar la materialidad de las operaciones

Por eso, el IMCP indicó que para mitigar el riesgo de que las autoridades fiscales cuestionen las operaciones celebradas por los contribuyentes, debe existir una concientización institucional con un enfoque global al interior de las empresas. Esto se necesita para conocer la relevancia de contar con los mecanismos para recabar y conservar aquella información y documentación necesaria para acreditar su materialidad. Lo anterior se debe establecer con una comunicación abierta entre las distintas áreas de la empresa y, preferentemente, con la asesoría de especialistas actualizados en los criterios de los tribunales. Puedes ver el análisis que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: 10 de febrero de 2023.