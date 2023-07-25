Las deducciones fiscales relacionadas con el uso de automóviles para fines comerciales también están sujetas a regulaciones específicas Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus ingresos y restar las deducciones, para obtener la utilidad o la pérdida del ejercicio. El resultado obtenido es la base sobre la cual se calcula el ISR a pagar o la devolución a recibir. Las deducciones fiscales son los gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables, que son los que se toman en cuenta para el cálculo del impuesto a pagar. En México, las deducciones fiscales relacionadas con el uso de automóviles para fines comerciales también están sujetas a regulaciones específicas. Entre las consideraciones que se deben tomar en cuenta, para la deducción de renta de auto en México, se encuentran las siguientes:

Uso exclusivo para fines comerciales: Para poder deducir los gastos de renta de un automóvil, es necesario que el vehículo se utilice exclusivamente para actividades relacionadas con la generación de ingresos o el desarrollo de la actividad empresarial. Si el automóvil se utiliza para fines personales, solo se pueden deducir los gastos proporcionalmente relacionados con el uso comercial. Gastos deducibles: Los gastos relacionados con el alquiler de un automóvil que generalmente pueden ser deducidos incluyen la renta mensual del vehículo, el seguro del automóvil, el combustible utilizado para actividades comerciales, mantenimiento y reparaciones, así como otros gastos asociados directamente con el uso comercial del automóvil. Registro de gastos: Es esencial llevar un registro detallado de todos los gastos relacionados con el vehículo y mantener comprobantes y facturas que respalden dichos gastos. Un sistema de contabilidad organizado es fundamental para poder justificar las deducciones ante las autoridades fiscales. Límites y restricciones: En México existen límites y restricciones en la cantidad que se puede deducir por el alquiler de un automóvil.

Límite de deducción para la renta de automóviles

De acuerdo con Fiscalia, durante varios años el límite de deducción para la renta de automóviles se encontraba regulado en dos ordenamientos distintos. Por una parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) estableció un monto máximo de deducción diaria. Pero desde el ejercicio 2003, a través de un decreto, se preveía un límite de deducción superior. En este sentido, el artículo indica que la Ley del ISR preveía un monto de 165 pesos diarios, mientras el decreto establecía una cantidad de 250 pesos diarios.

Deducción a partir de 2014 hasta la fecha

A partir del 1 de enero de 2014, la Ley del ISR establece que las personas morales contribuyentes del ISR, y las personas físicas con actividad empresarial o profesional podrán deducir hasta 200 pesos diarios por concepto de renta de automóvil. Esto será posible, siempre que los mismos sean estrictamente indispensables para la realización de la actividad y mientras se cumplan los requisitos del Artículo 36, fracción II, de la Ley del ISR. Para el caso de renta de automóviles de baterías recargables, eléctricos, híbridos o de hidrógeno, el monto diario de la renta se estableció en 285 pesos. Actualmente, el decreto que establecía una deducción de 250 pesos para la renta diaria de automóviles no tiene vigencia, por lo que es la cantidad de 200 pesos la que impera. Fiscalia también expuso las siguientes consideraciones para la deducción de renta de automóviles:

Renta de auto en viaje

Cabe aclarar que si la renta del automóvil se efectúa con motivo de un viaje, estos gastos serán deducibles hasta por un monto que no exceda de 850 pesos diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. (Imagen: El Contribuyente)

Arrendadoras sin limitante

La limitante de 200 pesos diarios, o 285 para autos sustentables, no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre que destinen los automóviles exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su uso o goce temporal.

Control adecuado

Es importante contar con un adecuado control administrativo y políticas en materia de gastos de viaje, de forma que se facilite la obtención de los documentos necesarios para soportar la deducción tratándose de renta de autos en viajes, así como de un control adecuado para no sobrepasar el límite de deducción diario.