La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas manifestaron que el régimen de confianza desincentivará la producción Uno de los grupos que se ha mostrado en contra de la implementación del R...

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas manifestaron que el régimen de confianza desincentivará la producción Uno de los grupos que se ha mostrado en contra de la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es el de ganaderos, liderado por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Como señala Reforma, el CNOG opina que el nuevo régimen traerá consigo un retroceso en el desarrollo de productores ganaderos y desincentivará la producción. La principal inconformidad del CNOG tiene que ver con la eliminación de la fracción III del artículo 74 de la Ley del ISR, la cual ampara al Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (Agapes). Con este cambio se pierden facilidades administrativas e incentivos para los productores. De acuerdo con la CNOG, esto llevará a la informalidad en el sector.

Piden cambios al Senado

Por lo anterior, la CNOG pidió al Senado de la República la creación de un régimen simplificado especial para ganaderos, previo a la aprobación de la Miscelánea Fiscal que se realizó ayer. En una carta enviada al senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda de la LXV Legislatura del Senado, pidieron algunos cambios a las disposiciones fiscales. Estas son algunas características del régimen que pidieron:

Solicitar su inscripción en el RFC a través del proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario.

Expedir CFDI para la venta de sus productos a través del proveedor de certificación.

Que los reportes anuales de ingresos sean generados por el proveedor de certificación.

Eliminar el fragmento del artículo 113-E de la Ley del ISR que establecería que no podrán ser contribuyentes del RESICO las personas físicas integrantes de personas morales, cooperativas, uniones de crédito, sociedades de producción rural, fondos de aseguramiento, comercializadoras, asociaciones ganaderas, entre otras.

Con información de Reforma y Hoja de Ruta https://www.reforma.com/ven-ganaderos-retroceso-con-nuevo-regimen-fiscal/ar2284597 https://hojaderutadigital.mx/solicita-cnog-al-presidente-de-la-comision-de-hacienda-del-senado-regimen-de-tributacion-simplificado-a-ganaderos/

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