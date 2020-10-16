De acuerdo a una investigación holandesa, hay costos extra por el hecho de trabajar desde casa, considerando desde el café hasta el papel higiénico. Por la pandemia de COVID-19, muchas empresas del...

De acuerdo a una investigación holandesa, hay costos extra por el hecho de trabajar desde casa, considerando desde el café hasta el papel higiénico. Por la pandemia de COVID-19, muchas empresas del mundo han implementado el home office o teletrabajo, lo que, aunque pueda no parecerlo, implica varios gastos para los trabajadores. A estas conclusiones llegó una investigación de NIBUD, institución holandesa de finanzas familiares financiada por el gobierno de aquél país. Gabrielle Bettonville, de NIBUD, asegura que calcularon minuciosamente los costos adicionales del esquema laboral de home office, tales como el café, papel higiénico, agua, luz, internet. En consecuencia, las autoridades holandesas han empezado a implementar políticas acordes a los hallazgos de la investigación, al ofrecer a los burócratas que hacen home office un “bono COVID-19”, consistente en 363 euros este año, a partir de marzo, lo que equivale a unos 9 mil pesos mexicanos. Esto implica dos euros al día. Sin embargo, según las circunstancias de cada trabajador pueden ser distintas y ameritar un bono mayor, como al considerar gastos de calefacción. Por otro lado, el bono no cubre gastos como muebles nuevos, computadoras, teléfonos u otros equipos, pues se espera que estos sean proporcionados por los empleadores, en caso de ser necesarios. Otros países también han tomado medidas análogas para ayudar a sobrellevar los gastos que implica el home office.

En España, por ejemplo, se ha obligado a los empleadores a pagar por los equipos necesarios para trabajar en casa y su mantenimiento, y en Alemania se está debatiendo un proyecto de ley que consagra los derechos de los trabajadores remotos.

Por otra parte, en Francia se ha aprobado una ley que protege a los trabajadores de los correos electrónicos enviados fuera del horario laboral, mientras que Reino Unido planea hacer más laxas las normas sobre deducciones de impuestos para equipos de trabajo comprados durante la pandemia.

En tanto, José Kager, de FNV, el sindicato más grande de Holanda, aseguró que el gobierno holandés ha dado un buen ejemplo para las demás naciones. Sin embargo busca que todos los trabajadores, no sólo los burócratas, bajo el esquema de home office, reciban una compensación de acuerdo con las líneas establecidas por NIBUD.

No obstante, no todos están de acuerdo. Los empleadores argumentan que los pagos adicionales tienen poco sentido en un momento tan crítico para las economías mundiales.

Asimismo, el portavoz de la asociación de empleadores holandeses AWVN, Jannes van der Velde, enfatizó que los cálculos del NIBUD no reflejaban el hecho de que los trabajadores también gozan de beneficios gracias a la modalidad del teletrabajo.

Jannes van der Velde manifestó que “este llamado de los sindicatos para que todos obtengan una compensación porque la gente ahora está haciendo su propio café en casa; se podría observar que los trabajadores también obtienen mucho tiempo libre a cambio".

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https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-sat-asume-que-todos-los-contribuyentes-son-defraudadores-fiscales-coparmex/ Con información de El Economista.

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