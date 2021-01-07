Entre las observaciones que hacen a la Regla General Antiabuso está que no define qué es una razón de negocios, uno de los conceptos más importantes de la norma. Este año entra en vigor una nueva v...

Entre las observaciones que hacen a la Regla General Antiabuso está que no define qué es una razón de negocios, uno de los conceptos más importantes de la norma. Este año entra en vigor una nueva versión de la regla general antiabuso, que se introdujo en el Paquete Económico 2020. Se trata de una norma con la que las autoridades fiscales pueden presumir que un acto jurídico carece de una razón de negocios. Se entiende que un acto jurídico no tiene razón de negocios cuando carece de utilidad o beneficio económico. La autoridad podría determinar lo anterior al ejercer sus facultades de comprobación y con base en los hechos y circunstancias de dichos actos. Esto quiere decir que cuando una operación produzca un beneficio fiscal y no tenga razón de negocios, la autoridad puede rechazar este beneficio.

¿Qué es una razón de negocios?

Sin embargo, algunos especialistas creen que la regla contiene algunas y faltas importantes. En entrevista con Reforma, Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight, explicó que no hay una definición en la ley sobre la razón de negocios. El especialista dice que el SAT y Hacienda serán los encargados de determinar si existe o no esta razón. El problema es que los funcionarios tal vez no tengan experiencia en negocios y podrían estar equivocados al determinar la razón de negocios. Otro problema se deriva de la pandemia. La regla establece que cuando el beneficio fiscal sea superior que el beneficio económico esperado de la operación, no existe razón de negocios. Según el especialista, si en 2019 o 2020 se compró maquinaria o insumos para un beneficio por producción, y la pandemia lo impide, se podría suponer que no existe una razón de negocios. Por último, el problema es que la idea de una razón de negocios viene de otros países, por lo que no hay experiencia de cómo usarla en México. Con información de Reforma https://www.reforma.com/ven-riesgos-en-regla-fiscal/ar2101163

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