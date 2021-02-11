Un aviso prevé los días inhábiles del Instituto durante el presente año.

Un aviso prevé los días inhábiles del Instituto durante el presente año.

El 4 de febrero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó un aviso en el que dio a conocer los días que considera inhábiles durante 2021.

Días inhábiles del Infonavit del 2021

El documento indica que los días que considera inhábiles el Infonavit son los siguientes:

El 1 de enero

El 1 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

El 15 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

Del 29 de marzo al 02 de abril

El 1° de mayo

El 10 de mayo

El 16 de septiembre

El 02 de noviembre

El 15 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)

El 24 de diciembre

El 25 de diciembre

El 31 de diciembre

Los que determinen las autoridades del Infonavit

Puedes ver el Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general los días del año 2021, que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos a cargo del Infonavit aquí / Fecha de publicación: 4 de febrero de 2021. También puedes leer 4 consejos para aumentar tus puntos del Infonavit aquí y algunas soluciones de pago disponibles para los trabajadores aquí.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.