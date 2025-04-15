Durante la declaración anual del ejercicio fiscal 2024, diversos contribuyentes han detectado un error en la plataforma del SAT que podría generar un ISR indebido. Ingresos reportados como exentos ...

Durante la declaración anual del ejercicio fiscal 2024, diversos contribuyentes han detectado un error en la plataforma del SAT que podría generar un ISR indebido. Ingresos reportados como exentos en pagos provisionales están siendo tratados como gravados en el cálculo final. Este problema ha sido reportado principalmente por contribuyentes del régimen de Actividad Empresarial y Servicios Profesionales. Aunque los ingresos exentos se declaran correctamente mes con mes, la plataforma anual del SAT los interpreta como ingresos totalmente gravados, afectando así la base acumulable del ISR.

¿Qué está pasando?

Los ingresos que fueron correctamente clasificados como exentos durante los pagos provisionales mensuales, aparecen como ingresos acumulables en la declaración anual. Esto se traduce en una base gravable incorrecta, generando un ISR superior al correspondiente.

🧾 Caso ilustrativo

En agosto de 2024, un contribuyente reportó $504,358 como ingreso exento, con pago provisional en cero.

como ingreso exento, con pago provisional en cero. En la anual, la plataforma refleja $515,698 como “ingresos del periodo”, sin excluir la parte exenta.

como “ingresos del periodo”, sin excluir la parte exenta. Esto genera una base acumulable incorrecta para calcular el ISR.

Concepto Monto Ingresos del periodo $515,698 Ingresos exentos $504,358 Ingresos acumulables hasta agosto $90,720 Ingresos gravables anteriores a agosto $79,380 Ingresos gravables de agosto $11,340

➡️ El error: el sistema toma los $515,698 como ingreso acumulable, cuando en realidad solo $11,340 debieron considerarse como ingreso gravado de agosto.

⚖️ ¿Qué implicaciones tiene esto?

Mayor ISR del que corresponde: Se calcula el impuesto anual sobre ingresos que deberían estar exentos.

Se calcula el impuesto anual sobre ingresos que deberían estar exentos. Violación al principio de legalidad tributaria: El SAT estaría omitiendo aplicar correctamente la exención.

El SAT estaría omitiendo aplicar correctamente la exención. Impacto económico directo: Los contribuyentes están pagando de más, lo que afecta su flujo de efectivo.

✅ ¿Qué puedes hacer como contribuyente?

Revisa tu declaración anual con detalle. Asegúrate de que los ingresos exentos estén correctamente clasificados.

Asegúrate de que los ingresos exentos estén correctamente clasificados. Consulta el visor de declaraciones mensuales. Verifica cómo fueron reportados tus ingresos.

Verifica cómo fueron reportados tus ingresos. Presenta una declaración complementaria si detectas errores. Adjunta la evidencia correspondiente.

si detectas errores. Adjunta la evidencia correspondiente. Levanta una aclaración en el portal del SAT. Usa el Buzón Tributario para enviar documentación que respalde tu caso.

Usa el Buzón Tributario para enviar documentación que respalde tu caso. Consulta con tu contador o asesor fiscal. Es clave para evitar pagos indebidos.

🙋‍♂️ Llamado al SAT

Corregir el algoritmo de integración de ingresos en la plataforma anual.

de integración de ingresos en la plataforma anual. Emitir reglas aclaratorias o comunicados oficiales para dar certeza a los contribuyentes.

o comunicados oficiales para dar certeza a los contribuyentes. Reconocer que se trata de una falla técnica y no de errores del contribuyente.

Este tipo de inconsistencias, aunque técnicas, pueden tener un impacto fiscal serio. El SAT debe atender esta situación con prontitud para evitar injusticias tributarias. Por su parte, los contribuyentes deben permanecer atentos, documentar correctamente sus declaraciones y actuar con firmeza para defender su derecho a tributar conforme a ley, sin pagar de más.