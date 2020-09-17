Siguen los debates sobre el uso de cámaras, celulares y grabadoras en visitas domiciliarias. Una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021 incluye reformar el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Actualmente, este numeral habla sobre las visitas domiciliarias del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre otras cosas, el artículo dice que los contribuyentes deben permitir el acceso al personal del SAT, y dejar a su disposición la contabilidad y documentos necesarios. La nueva modificación propone que el personal del fisco pueda emplear herramientas tecnológicas para recabar información. Esto incluye cámaras, grabadoras y celulares para grabar a los contribuyentes durante las visitas. La propuesta también dice que el personal del SAT estará obligado a guardar absoluta reserva sobre declaraciones, datos suministrados por el contribuyente y sobre la información obtenida en la visita.

Especialistas piden delimitar la propuesta

El principal problema con la propuesta es que podría invadir la privacidad de los contribuyentes. En entrevista con El Economista, Karla Ortiz, integrante de la ANADE, dijo que la medida debe limitarse porque actualmente es muy amplia. Por ejemplo, no dice a qué se puede tomar fotos y video; además, no dice cómo se cuidará la información del contribuyente. También está el problema del domicilio fiscal. En entrevista con el mismo medio, Manuel Baltazar Mancilla, director de México Fiscal, explicó que muchas veces, los contribuyentes viven en el domicilio fiscal registrado ante el SAT. En estos casos, se podría violar la privacidad si el personal del fisco llega a tomar fotografías de sus casas. De acuerdo con el especialista, esto también debe revisarse.

La iniciativa causó controversia

Poco después de que se anunciara la propuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se utilizará la tecnología para espiar. El presidente explicó que respetarán las libertades de los contribuyentes y que no se cometerá ninguna actividad ilegal. Por otro lado, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que el objetivo es combatir crímenes fiscales, pero sin invadir la privacidad de los contribuyentes. La iniciativa causó revuelo, pues fue señalada por algunos legisladores como un abuso por parte del gobierno. Sin embargo, en entrevista con Reforma, el especialista fiscal Guillermo Mendienta, socio de la firma Mendieta y Asociados, señala que estos medios ya se utilizaban desde hace al menos cinco años. La diferencia radica en que actualmente esto sólo está regulado por el reglamento interno del SAT, por lo que su inclusión en la ley dotaría a los contribuyentes de más armas para defenderse en caso de que la autoridad se extralimite. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Plantean-delimitar-propuesta-sobre-uso-del-SAT-de-camaras-y-grabadoras-20200916-0110.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.