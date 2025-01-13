En un año, el número de casas deshabitadas creció un 188%. Entérate de las causas, los estados más afectados y las acciones del Infonavit para revertir esta preocupante tendencia

En un drástico incremento del 188 por ciento, el número de casas deshabitadas en México pasó de 11,888 en 2023 a 34,239 en 2024, según cifras oficiales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Este fenómeno ha puesto en alerta a las autoridades del sector vivienda, que buscan entender y abordar sus causas.

Causas detrás del abandono masivo

Aunque el Infonavit no cuenta con un análisis específico, diversos factores se señalan como responsables del abandono de viviendas:

  • Rezago urbano y social: Muchas de las casas están ubicadas en zonas con altos índices de delincuencia y falta de servicios básicos como agua, electricidad y accesos viales adecuados.
  • Problemas históricos: Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se construyeron viviendas en lugares alejados de servicios fundamentales, lo que las hizo poco atractivas para los propietarios.
  • Construcción fraudulenta: También se han identificado casos de viviendas asignadas de manera indebida o construidas con irregularidades.

Estados con más casas deshabitadas

Los estados más afectados por este problema son:

  • Estado de México: 4,494 viviendas
  • Jalisco: 3,211 viviendas
  • Veracruz: 2,939 viviendas
  • Nuevo León: 2,759 viviendas
  • Hidalgo: 2,633 viviendas

Otros estados como Guanajuato, Tamaulipas y Morelos también enfrentan cifras significativas.

Protocolos del Infonavit para abordar el problema

El Infonavit ha implementado un protocolo para recuperar y encauzar estas propiedades:

  1. Visitas de diagnóstico: Asesores de cobranza evalúan las condiciones de las viviendas, considerando aspectos como puertas, ventanas y acumulación de basura o maleza.
  2. Reventa: Las viviendas recuperadas se comercializan a través de programas autorizados, buscando darles un nuevo uso.