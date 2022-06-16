En el país no se apuesta por un mercado laboral flexible con esquemas que permitan a los empleadores manejar sus plantillas, de acuerdo con la presidenta de Manpower para Latinoamérica Mónica Flores, presidenta de Manpower para Latinoamérica en México, dijo que ser patrón en el país es muy complicado por los requisitos del gobierno y la fiscalización que se aplica a las empresas. "El proceso de ser patrón es muy complicado en México. Tienes que cumplir con un montón de requerimientos de la autoridad y te los fiscaliza como si fueras delincuente. Hay auditorías que en vez de facilitar las cosas se dificultan", comentó en conferencia de prensa. La representante de Manpower expuso que México no es un mercado laboral flexible, a diferencia de otros países donde los gobiernos han apostado por la flexibilidad laboral, no por la informalidad, dando esquemas, trabajo temporal, tiempo parcial, que faciliten a los empleadores manejar sus plantillas laborales.

Creación de puestos de trabajo

Flores expuso que para este año se prevé la creación de entre 520 mil y 540 mil puestos de trabajo, una meta parecida a la del Banco de México, que anticipó la generación de 507 mil empleos. De acuerdo con la Encuesta de Expectativa de Empleo elaborada por Manpower, se estima que 57% de los 3,000 empleadores encuestados a nivel nacional, aumenten su plantilla, 9% piensa disminuirla; 27% la mantendrá sin cambios y 7% no sabe. En conferencia de prensa, Flores dijo que el tema no sólo es que se creen plazas de trabajo, sino se den las condiciones para la inversión y que se facilite crear el empleo. “Nuestro estudio de Expectativas de Empleo para el tercer trimestre de 2022, presenta una tendencia positiva del 59%, luego de dos años de pandemia, comenzamos a ver optimismo en los empleadores para incrementar sus requerimientos de talento”, dijo Alberto Alesi, Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica. Además, en las once actividades económicas encuestadas, los empresarios presentan buenas expectativas para el tercer trimestre de 2022. Esta tendencia la lidera el sector comercio al por mayor y minorista con 65 por ciento, seguido de Construcción con 59 por ciento. Mientras tanto, en tercer lugar, se encuentran los sectores Bancario, Financiero, Seguros e Inmobiliario, y Manufactura ambos con una tendencia de 54 por ciento.

De acuerdo con El Economista, las proyecciones que realiza la compañía, considerando los datos del Banco de México prevé que haya una creación de puestos de trabajo en el trimestre de 240,000 y al cierre del año entre 520 y 540,000 empleos.