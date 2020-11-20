Ante la iniciativa de eliminación del outsourcing, las agencias de colocación y selección de personal no podrán ser patrones de los trabajadores.

Las agencias de colocación que existen en México ya no podrán ser patrones de los empleados si se aprueba la iniciativa que el ejecutivo federal mandó para ser discutida por los legisladores, con la finalidad de combatir la evasión fiscal y de las cuotas obrero-patronales por parte de las empresas tercerizadoras o de outsourcing. El diario El Economista reporta que, según datos del Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hay 419 agencias de colocación registradas. De éstas, el 88.3% tienen fines lucrativos y el resto dan orientación sobre las vacantes laborales. Sólo estas últimas son las que podrían seguir operando si se aprueba la iniciativa de la forma en que está redactada actualmente. Estas 419 agencias de colocación, también conocidas como agencias de head hunting, se encuentran en 28 entidades del país, y tienen mayor presencia dentro de la Ciudad de México, Puebla y Jalisco. Para más información acerca de esto da clic aquí. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/el-sat-anade-nuevas-causas-para-suspender-la-contrasena-a-contribuyentes-del-rif/

Qué pasaría si desaparece el outsourcing

El director de relaciones laborales corporativo de Grupo Televisa, Fernando Martínez manifestó durante su participación en la conferencia “Eventual desaparición de la subcontratación (outsourcing). Análisis de la iniciativa y sus efectos” que esta reforma afectará el modelo de negocios de todas las empresas, pues las prestadoras de estos servicios quedarían fuera del marco legal. “Es necesario una consulta con sus especialistas tanto fiscales para analizar el impacto que tendrá en cada empresa, a fin de considerar un cambio de estrategia por esa imposición que nos está dando el Ejecutivo con esta iniciativa de ley”, dijo.

El outsourcing no es malo

Según reporta el portal Hoy en la Salle, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC) señaló que es necesario hacer un análisis sobre los puntos a mejorar en la legislación del outsourcing, pues no todo es malo en sí mismo. “Se tiene que salir un análisis muy claro para distinguir dónde el outsourcing no está otorgando estas prestaciones, es decir, el outsourcing en sí, por su propia concepción, no es malo, sino que se tiene que distinguir a las empresas que están cumpliendo con esas obligaciones y las que no. Será importante que esta iniciativa tenga un profundo análisis tanto en el poder legislativo como en el sector privado para evitar que se generalice que todo el outsourcing es malo”, dijo. Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), se posicionó pidiendo que se logre modificar la reforma en los siguientes puntos:

Incrementar el empleo formal y que no haga que aumente la informalidad que ya es mayoría en el país. Se combata realmente la simulación, elusión y evasión fiscal que hacen pagadoras, factureros, algunas cooperativas y sindicatos. Dé mayor seguridad y calidad en el empleo a los trabajadores, ya sea que estén actualmente contratados por outsourcing, insourcing o sean empleados directos. Sirva para regular, pero no para sobre regular la prestación de los servicios especializados de personal. Facilitar la entrada al mundo del empleo formal a los grupos.

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