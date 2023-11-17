Si quieres obtener la CSF sin acudir a las oficinas de la autoridad fiscal, puedes optar por alguna de las siguientes alternativas: La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido p...

Si quieres obtener la CSF sin acudir a las oficinas de la autoridad fiscal, puedes optar por alguna de las siguientes alternativas: La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporciona información sobre la situación fiscal de un contribuyente. El SAT tiene distintas alternativas para que las personas dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) generen su CSF vía remota. Si quieres obtener la CSF sin acudir a las oficinas de la autoridad fiscal, puedes optar por alguna de las siguientes alternativas:

Portal del SAT

Ingresa al portal del SAT Selecciona Otros trámites y servicios Da clic en Genera tu Constancia de Situación Fiscal Sólo se necesita el RFC y contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.

SAT Móvil

Descargar la aplicación SAT Móvil desde cualquier celular o tableta con conexión a internet Sólo se necesita el RFC y contraseña.

SAT ID

Ingresa a SAT ID desde cualquier celular o tableta con conexión a internet Los requisitos son los siguientes:

-Identificación oficial vigente.