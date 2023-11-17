Si quieres obtener la CSF sin acudir a las oficinas de la autoridad fiscal, puedes optar por alguna de las siguientes alternativas: La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que proporciona información sobre la situación fiscal de un contribuyente. El SAT tiene distintas alternativas para que las personas dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) generen su CSF vía remota. Si quieres obtener la CSF sin acudir a las oficinas de la autoridad fiscal, puedes optar por alguna de las siguientes alternativas:
Portal del SAT
- Ingresa al portal del SAT
- Selecciona Otros trámites y servicios
- Da clic en Genera tu Constancia de Situación Fiscal
- Sólo se necesita el RFC y contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.
SAT Móvil
- Descargar la aplicación SAT Móvil desde cualquier celular o tableta con conexión a internet
- Sólo se necesita el RFC y contraseña.
SAT ID
- Ingresa a SAT ID desde cualquier celular o tableta con conexión a internet
- Los requisitos son los siguientes:
-Identificación oficial vigente.
- RFC a 13 posiciones
- Correo electrónico personal
- Número de celular a 10 posiciones. Los contribuyentes pueden consultar los siguientes videos del SAT para conocer cómo generar la CSF: Conoce paso a paso como paso a paso cómo generar tu CSF Cómo generar tu CSF a través del portal del SAT Para quienes lo deseen, también pueden acudir a las oficinas del SAT para obtener la CSF. Sólo se necesita llevar una identificación oficial.