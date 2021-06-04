El G7 y la OCDE discuten internamente la implementación de un impuesto mínimo a las grandes corporaciones. Los países de la Unión Europea recaudarían, en su conjunto, unos 50 mil millones de euros más cada año por concepto de impuesto de sociedades si se aplicase en todo el mundo el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. En pesos mexicanos, a tipo de cambio actual, la recaudación adicional sería de 1.2 billones de pesos, equivalente a una tercera parte de los ingresos por impuestos federales contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2021. Este impuesto se está discutiendo actualmente en el G7, grupo al que pertenecen las siete economías más grandes del mundo. También se plantea que este impuesto sea discutido en el contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si el impuesto mínimo se estableciera con una tasa del 21%, como la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, había planteado inicialmente, la recaudación adicional sería del orden de los 100 mil millones. Si la tasa fuera del 25%, la recaudación sería de 170 mil millones. Estos números provienen del cálculo hecho por el Observatorio de Fiscalidad de la Unión Europea, un centro de investigación de la UE, actualmente dirigido por Gabriel Zucman. El impuesto tendría el objetivo de evitar que las grandes transnacionales, en particular las tecnológicas, trasladen sus utilidades a jurisdicciones de baja tributación, como Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, así como a los países considerados paraísos fiscales. Para Zucman, la tasa del 15% es demasiado baja, pues la tasa media internacional ronda el 23%. "No es suficiente para restaurar el equilibrio y asegurar que los ganadores de la globalización, en lugar de pagar cada vez menos, pagan más impuestos", dijo.

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